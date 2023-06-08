Cleveland Cavaliers'tan LeVert hamlesi

Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ekiplerinin Cleveland Cavaliers guardı Caris LeVert ile ilgilendiği iddia edildi.

Cleveland Cavaliers'tan LeVert hamlesi

Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ekiplerinin Cleveland Cavaliers guardı Caris LeVert ile ilgilendiği iddia edildi.
HoopsWire'dan Sam Amico, bu yaz serbest oyuncu olacak LeVert'ün yeni bir sözleşmeyle Cleveland'da kalmasının beklendiğini ancak aynı zamanda Washington ve Memphis gibi takımların kendisiyle ilgilendiğini kaleme aldı:
"Cavs, LeVert'ün kalmasını istiyor ve LeVert ise Cleveland'da kalmak istiyor. Yani her iki taraf da aynı frekansta. Şimdi, bu durumlarda her zaman olduğu gibi, mesele gelecek tekliflerin ne kadar mantıklı olacağı meselesi. HoopsWire'a konuşan kaynaklar, Cavs'in böyle teklifler alacağından emin olduğunu belirttiler.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 74 maçta 12.1 sayı, 3.9 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz Dünya
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor Teknoloji - Otomotiv
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi Güncel
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
Cenk Tosun'dan kötü haber Spor
Cenk Tosun'dan kötü haber
Kritik MGK toplantısı başladı Güncel
Kritik MGK toplantısı başladı
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti Spor
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi Kültür Sanat
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi