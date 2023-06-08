Cleveland Cavaliers'tan LeVert hamlesi

Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ekiplerinin Cleveland Cavaliers guardı Caris LeVert ile ilgilendiği iddia edildi.

HoopsWire'dan Sam Amico, bu yaz serbest oyuncu olacak LeVert'ün yeni bir sözleşmeyle Cleveland'da kalmasının beklendiğini ancak aynı zamanda Washington ve Memphis gibi takımların kendisiyle ilgilendiğini kaleme aldı:

"Cavs, LeVert'ün kalmasını istiyor ve LeVert ise Cleveland'da kalmak istiyor. Yani her iki taraf da aynı frekansta. Şimdi, bu durumlarda her zaman olduğu gibi, mesele gelecek tekliflerin ne kadar mantıklı olacağı meselesi. HoopsWire'a konuşan kaynaklar, Cavs'in böyle teklifler alacağından emin olduğunu belirttiler.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 74 maçta 12.1 sayı, 3.9 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.