CNN muhabiri Fulya Öztürk Yeşilçam oyuncularına taş çıkarttı

Editör: Serhat AĞA

İsrail ile HAMAS arasında süregelen savaşın 2. Haftasında karşılıklı saldırılar devam ederken bu tarihi savaşa canlı bir şekilde tanıklık etmek üzere bölgede bulunan gazeteciler kamuoyunu aydınlatmaya ve bölgeden anlık bir şekilde gelişmeleri aktarırken hayatlarını da riske atıyorlar.

Dün Gazze Şeridinin Refah sınır kapısı mevkiinde bir gazetecinin daha hayatını kaybetmesi ile sadece 2 haftada hayatını kaybeden basın emekçilerinin sayısı 14’e yükseldi.

Dün akşam saatlerine doğru İsrail’in Sderot şehrinde savaşı takip eden Türk Televizyon kanalları canlı yayında gelişmeleri kamuoyuna aktarırken, Gazze şeridinden Sderot kentine gerçekleştirilen füze salvosuna NTV ve CNN Türk ekipleri canlı yayında yakalandı.

Füze saldırısı olduğu esnada NTV muhabiri Osman Terkan, güvenli bir yere geçtikten sonra saldırıyı ajite etmeden canlı yayında anlattı.

Yine aynı saldırıda CNN Türk’ün muhabiri Fulya Öztürk ise kafasındaki kaskı tuttu ve kameramana “Ya görsene” diye bağırdı. Etrafındaki gazetecilerin sakin bir şekilde olayı anlatması, aynı esnada Fulya Öztürk’ün nefes nefese kalarak yapılan saldırıyı aktarması gündemde yerini alan konular arasına girdi.