Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm yaşamını yitirdi

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında hayata veda etti.
"TÜRK TİYATROSUNUN BAŞI SAĞOLSUN"
Usta sanatçının ölüm haberini gazeteci Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından duyurdu.
Erkin "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.
JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR?
Jeyan Mahfi Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarında iken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.
Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.
Halen oyunculuk yapan Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.
Jeyan Mahfi Tözüm'ün rol aldığı yapımlar şöyle:
Deliha 2 - 2018
Deliha - 2014 - Rum Teyze
Çığlık Çığlığa Bir Sevda - 2010
Hayat Apartmanı - 2007 - TV dizisi
Yaprak Dökümü - 2006 - TV dizisi
Hayırdır İnşallah - 2006 - TV dizisi
Belalı Baldız - 2005 - TV dizisi
Yadigar - 2004 - TV dizisi
Sahra - 2004 - TV dizisi
Ekmek Teknesi - 2002 - TV dizisi
Tatlı Hayat - 2001 - Konuk oyuncu - TV dizisi
Dadı - 2000 - TV dizisi
Gurbetçiler - 1996 - TV dizisi
Şehnaz Tango - 1996 - TV dizisi
Falcı - 1972
Bozkurt Obası - 1954
Beklenen Şarkı - 1953
Uçuruma Doğru - 1949
Efsuncu Baba - 1949
Gençlik Günahı - 1947
Seven Ne Yapmaz - 1947
Allahın Cenneti - 1939
Seslendirdiği bazı yapımlar:
Arif V 216 - 2018 - Maria Anastasiyeva (Filiz Akın)
Zaman Makinesi 1973 - 2014
Peygamberin Kılıçları - 2012
Ömerçip - 2003 - Aşkın Nur Yengi
Dadı - 2001 - TV dizisi
Bir Aşk Bin Günah - 1989
Gülom - 1989
Kınalı Hanzo - 1989
Şahane Evlilik - 1989
Evcilik Oyunu - 1988
O Kadın - 1988
Damga - 1987
Hasret - 1987
Merhamet - 1987
Talihsizler - 1987
Tanık - 1987
Temas - 1987
Tırpan - 1987
Sultan - 1987 - Belkıs Akkale
Değişim - 1987 - Serpil Çakmaklı
Hayat Köprüsü - 1986
İçimde Bir His Var - 1986
Mavi Yolculuk - 1986 - Banu Alkan
Seviyorum - 1986 - Banu Alkan
Sıcak Yatak - 1986 - Harika Avcı
Sultanoğlu - 1986 - Pınar Avşar
Al Dudaklım - 1986 - Serpil Çakmaklı
Kıskıvrak - 1986 - Gülşen Bubikoğlu
Fakir Milyoner - 1986 - Bahar Öztan
Suçlu Gençlik - 1986 - Hülya Avşar
Arzu - 1985 - Banu Alkan
Güldür Yüzümü - 1985
Katiller de Ağlar - 1985 - Banu Alkan
Mavi Mavi - 1985 - Hülya Avşar
Kanun Adamı - 1985 - Bahar Öztan
Mahkum - 1985 - Bahar Öztan
O Kadınlardan Biri - 1985 - Deniz Akbulut
Paramparça - 1985 - Gülşen Bubikoğlu
Alev Alev - 1984 - Gülşen Bubikoğlu
Balayı - 1984
Çılgın Arzular - 1984
Dil Yarası - 1984 - Yaprak Özdemiroğlu
İmparator - 1984
Deli Fişek - 1984 - Bahar Öztan
Sevginin Bedeli - 1984
Utanıyorum - 1984
Yangın - 1984
Beyaz Ölüm - 1983 - Ahu Tuğba