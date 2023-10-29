Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm yaşamını yitirdi

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında hayata veda etti.

"TÜRK TİYATROSUNUN BAŞI SAĞOLSUN"

Usta sanatçının ölüm haberini gazeteci Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından duyurdu.

Erkin "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR?

Jeyan Mahfi Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarında iken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.

Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.

Halen oyunculuk yapan Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.

Jeyan Mahfi Tözüm'ün rol aldığı yapımlar şöyle:

Deliha 2 - 2018

Deliha - 2014 - Rum Teyze

Çığlık Çığlığa Bir Sevda - 2010

Hayat Apartmanı - 2007 - TV dizisi

Yaprak Dökümü - 2006 - TV dizisi

Hayırdır İnşallah - 2006 - TV dizisi

Belalı Baldız - 2005 - TV dizisi

Yadigar - 2004 - TV dizisi

Sahra - 2004 - TV dizisi

Ekmek Teknesi - 2002 - TV dizisi

Tatlı Hayat - 2001 - Konuk oyuncu - TV dizisi

Dadı - 2000 - TV dizisi

Gurbetçiler - 1996 - TV dizisi

Şehnaz Tango - 1996 - TV dizisi

Falcı - 1972

Bozkurt Obası - 1954

Beklenen Şarkı - 1953

Uçuruma Doğru - 1949

Efsuncu Baba - 1949

Gençlik Günahı - 1947

Seven Ne Yapmaz - 1947

Allahın Cenneti - 1939

Seslendirdiği bazı yapımlar:

Arif V 216 - 2018 - Maria Anastasiyeva (Filiz Akın)

Zaman Makinesi 1973 - 2014

Peygamberin Kılıçları - 2012

Ömerçip - 2003 - Aşkın Nur Yengi

Dadı - 2001 - TV dizisi

Bir Aşk Bin Günah - 1989

Gülom - 1989

Kınalı Hanzo - 1989

Şahane Evlilik - 1989

Evcilik Oyunu - 1988

O Kadın - 1988

Damga - 1987

Hasret - 1987

Merhamet - 1987

Talihsizler - 1987

Tanık - 1987

Temas - 1987

Tırpan - 1987

Sultan - 1987 - Belkıs Akkale

Değişim - 1987 - Serpil Çakmaklı

Hayat Köprüsü - 1986

İçimde Bir His Var - 1986

Mavi Yolculuk - 1986 - Banu Alkan

Seviyorum - 1986 - Banu Alkan

Sıcak Yatak - 1986 - Harika Avcı

Sultanoğlu - 1986 - Pınar Avşar

Al Dudaklım - 1986 - Serpil Çakmaklı

Kıskıvrak - 1986 - Gülşen Bubikoğlu

Fakir Milyoner - 1986 - Bahar Öztan

Suçlu Gençlik - 1986 - Hülya Avşar

Arzu - 1985 - Banu Alkan

Güldür Yüzümü - 1985

Katiller de Ağlar - 1985 - Banu Alkan

Mavi Mavi - 1985 - Hülya Avşar

Kanun Adamı - 1985 - Bahar Öztan

Mahkum - 1985 - Bahar Öztan

O Kadınlardan Biri - 1985 - Deniz Akbulut

Paramparça - 1985 - Gülşen Bubikoğlu

Alev Alev - 1984 - Gülşen Bubikoğlu

Balayı - 1984

Çılgın Arzular - 1984

Dil Yarası - 1984 - Yaprak Özdemiroğlu

İmparator - 1984

Deli Fişek - 1984 - Bahar Öztan

Sevginin Bedeli - 1984

Utanıyorum - 1984

Yangın - 1984

Beyaz Ölüm - 1983 - Ahu Tuğba

