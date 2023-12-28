CNN Türk'te adı dedikodulara karışan kadın spiker gönderildi. 'Bir yolun sonu yeni bir yolun başlangıcı' diyerek duyurdu

Demirören Medya Grubu'nda bulunan CNNTürk'ten bir ayrılık haberi geldi.

MedyaRadar'ın özel haberinde yer alan bilgilere göre sunucu Serra Taşkıran Özgür ile yolları ayırma kararı aldı.

CNN Türk Programlar Servisi üzerinden üst düzey yöneticilerin de içinde yer aldığı vurgun iddialarında sunucu Serra Taşkıran Özgür'ün adı da yer alıyordu.

Serra Taşkıran Özgür de sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı. Özgür kanaldan ayrıldığını ve şu ifadeleri not düştü:

“Bir yolun sonu, yeni bir yolun başlangıcıdır. An itibariyle CNN Türk’ten ayrılmış bulunmaktayım, başka maceralarda görüşmek üzere”

SERRA TAŞKIRAN ÖZGÜR KİMDİR?

Serra Taşkıran Özgür, 25 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğmuştur. Lisede Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık alanında eğitim gören Özgür, üniversitede bunu devam ettirerek Beykent Üniversitesi Görsel İletişim'i, ardından Televizyon Haberciliği ve Programcılığı'nı okumuştur.

Mezun olmadan önce reklamcılık alanında ilerlemek isteyen Özgür, reklam ajanslarında staj yaptı ancak ikinci lisans programı olan Televizyon Haberciliği ve Programcılığını okumaya başlayınca okulu bitmeden önce Show Ana Haber, ardından ATV haber bülteninde ve sabah haber programlarında staj yapmaya başlamıştır.

Mezun olduktan sonra kariyerine gündüz kuşağı programlarında editörlük yaparak başlayan Özgür; TV8, Star TV, Kanal D'nin yapımlarında yer aldı. Bu esnada Başkent İletişim'den diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı projelerde hem editör hem muhabir olarak görev yapan Özgür, Türkiye'nin birçok ilinde çözülemeyen dosyaların peşine düşmüştür. 2019'da CNN TÜRK'te sağlık programı, 2020'de ise üniversite tercih döneminde "Tercih Zamanı" adlı programı sunmaya başlamıştır. 2021'de kadrolu olarak CNN TÜRK ailesine dahil olmuştu. 2021'de "Ay" Belgeselini hazırlamış ve aynı yıl içinde bir süre Azerbaycan'da kalarak "Karabağ Azerbaycan'dır", "İlham Aliyev" belgesellerinin editörlüğünü yapmıştır. Bu süre içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı özel röportajı Azerbaycan'da ses getirmişti. Ekip arkadaşlarıyla hazırladığı "Karabağ Azerbaycan'dır" belgeseli ise "Yılın En İyi Belgeseli" ödülünü almıştı.

"Çalışan Türkiye", "Özel Sektör" "Tercih Zamanı" gibi programlarda da yer alan sunucu, çeşitli festivalleri sunmuş, haberler yapmıştı.