Çoban çantası otu böbrek ve karaciğerin şifa deposu

Pek çok farklı kullanım alanı bulunan çobançantası otunun hangi alanlarda kullanıldığı ve ne gibi faydalarının olduğu ise sizlerle paylaşıldı. Çoban çantası otu nedir? Çoban çantası otunun faydaları nelerdir? Çoban çantası otu ne işe yarar, ne için kullanılır? gibi soruların cevapları haberimizde.

Çoban çantası otunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Kalsiyum ve fosfor açısından da zengin olan bu ot ayrıca güçlü bir B vitamini sağlar.

ÇOBAN ÇANTASI OTUNUN YARARLARI

Çobançantası otu sağlık açısından çok fazla faydaya sahiptir. Bu yararlar şöyle:

- Periferik-nöropati ağrı türlerinde ağrı kesici olarak kullanılır.

- Rubitol hücre membranında güçlü bir etkiye sahiptir.

- Kabızlık ve sindirim problemlerine karşı iyi gelir.

- Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı iyi gelir. Çünkü otun içerisinde bulunan potasyum vücuttan kan dolaşımının doğru şekilde yapılmasına yardımcı olur. Böylece vücuttaki pek çok organın da çalışmasını sağlar.

- Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.

- Tansiyonu düşürücü bir etki yapar.

- Vücuttaki iltihaplı alanların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

- Skorbüt hastalığı açısından önemli bir tedavi edici özellik göstermektedir.

- Yüksek oranda C ve B vitamini içerir.

- İçerisinde potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller bulunur.

- Çobançantası vücutta kanamayı durduran bir özelliğe sahiptir.

- Hemeroid hastalığını yaşayan kişilerin şikayetlerine karşı tedavi edici özellik gösterir.

ÇOBAN ÇANTASI OTU NE İŞE YARAR?

Sağlık açısından inanılmaz etkilere sahiptir. Pek çok kişi bu bitkiyi duymamış dahi olsa da bitkinin hem tüketim şekilleri değişmekte hem de yararları her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle doğal yöntemlerle tedavi yani alternatif tıbba ilgi duyan kişiler açısından çobançantası otu mucizevi etkilere sahiptir. Bu etkilerden en önemlisi de kanamayı hızlı bir şekilde durdurup, vücutta iyileşme süresini kısaltmasıdır. Eğer vücudunuzda kanayan bir bölge varsa o bölgede kanamayı durdurarak, hızlı şekilde iyileştirme özelliği gösterir.

Çoban çantası otu C ve B vitamini eksikliği yaşayan kişiler açısından da önemlidir. Çünkü bitki içerisinde yüksek miktarda C ve B vitamini bulunur. Bu vitamin eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesinde etkilidir. Özellikle içerisinde yer alan potasyum vücudun daha doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pek çok organ bakımından da önemli etkilere sahiptir.

ÇOBAN ÇANTASI OTU NE İÇİN KULLANILIR?

Çobançantası otunu pek çok alanda ve tüketim malzemesi yapımında kullanılır. Özellikle çobançantası otunu kurutarak hem bir çay hem de yağ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak tüketildiğinde kabızlık ve sindirim problemlerine doğrudan iyi gelmektedir. Özellikle düzenli bir şekilde tüketilen çobançantası otu kabızlığın giderilmesini sağlarken aynı zamanda da Hemeroid hastalığına da iyi gelir.