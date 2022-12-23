Gümrükte sülfürik operasyonu

İHA'nın haberine göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görevli Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’ye geçmek üzere Çobanbey Gümrük Kapısı’na gelen iki TIR'ı risk analizi sonucu şüpheli olarak değerlendi.

Araçlarda taşınan yüklerin “gübre” olarak beyan edildiğini gören ekipler, araçları x-ray taramasına sevk etti.

Tarama sonucunda uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda her iki araçta da taşınan eşyanın sülfürik asit olduğu anlaşıldı.

Yakalanan sülfürik aside Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından el konulurken, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.