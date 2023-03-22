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Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?

Çobandüdüğü bitkisinin kabızlıktan sinirleri yatıştırmaya kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:04
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Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?

Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çobandüdüğü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEDİR?

Lohusagillerden, nemli yerlerde yetişen, uzun ve yeşil yapraklı bir bitkidir.

Sapları sivri, kısa ve parlaktır. Çiçekleri de çana benzer. Hekimlikte kökü kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kabızlığı giderir.

-Bitki balgam söktürücü, zayıflatıcı ve sinirleri yatıştırıcı etkidedir.

-Kusmayı tahrik eder.

-Alkolizme karşı, öksürük, migren, baş ağrısı, çabuk sinirlenme halinde kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze bitkiden 1 çorba kaşığı veya (kuru bitkiden 1 kahve kaşığı) 0,5 lt. kaynar suda 2 saat bekletilir.

Günde 4 defa yemeklerden önce birer kahve fincanı içilir.

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