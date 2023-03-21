İşte boğaz ağrısına en iyi gelen bitkisel tedavi

Sarımsak ve altın mühür bitkisi bu boğaz ağrısına birebir iyi geliyor. Peki, boğaz ağrınızı nasıl giderirsiniz. İşte yanıtı:

Suyu eksik etmeyin. Çay veya çorba gibi ılık içecekler boğazdaki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur. Eğer çocuklar boğaz ağrısından dolayı içmekte güçlük yaşıyorlarsa bir pipet kullanmak faydalı olabilir. Limon suyu bile tedavi edici özelliğe sahiptir, unutmayın.

Hava geçişini düzenlemek için iç mekân nemlendiricileri kullanın.

Günlük beslenmenizden meyve suları da dâhil olmak üzere şekeri ve süt ürünlerini çıkartın.

Şişliği ve rahatsızlığı azaltmak için saatte bir veya daha sık, tuzlu ılık suyla gargara yapın. 1 bardak ılık suya yarım kaşık tuz ilave ederek karışımı elde edebilirsiniz. Tuzlu su gargarası küçük çocuklar için bile çok faydalı; birazını yutsalar bile hiçbir zararı yok.

Bitkisel ilaçlar ve takviye ürünler kullanın.

SARIMSAK LİMONATASI NASIL YAPILIR

En klasik ve güvenilir tedavi yöntemlerinden biri olan sarımsak limonatası kurtarıcınız olacak. İnce doğranmış 2 diş sarımsağı çeyrek kiloluk bir kavanoza koyun. Üzerine kaynar su ekleyin ve kapağını kapatıp 30 dakika bekletin. Sarımsağı süzerek ayırın. Suya bütün bir limonun suyunu ekleyip, bal ile tatlandırın. Sıcak veya ılık tüketebilirsiniz.

Osha, ekinezya ve propolis içeren bitkisel spreyler, boğaz ağrıları, streptokok ve virüse bağlı enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Altın mühür bitkisi ise güvenilir bir antimikrobiyel ve antienflamatuvardur, ancak tadı çok kötü olduğundan, esansını kullanın. Meyan kökü boğaz pastilleri çaylara katılan klasik bir tedavi yöntemidir. Ricola boğaz pastilleri (limonlu ve ekinezyalı çeşitleri kısa süreli kullanım için hamilelikte uygundur.)

Zinc pastilleri (5 yaş altı çocuklarda kullanılamaz. 5-10 yaş aralığındaki çocuklarda günde 5-10 mg, 10 yaş üstü çocuklarda günde 15-20mg alınabilir.)

Bitkisel boğaz spreyi malzemeleri: Ekinezya kökü, propolis, çördük otu yaprağı ve çiçeği, adaçayı yaprağı, sarı kantaron. Hamilelikte kullanmayın, emzirme döneminde kısa süreliğine kullanabilirsiniz.