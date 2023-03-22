Lavanta kelliğe çare mi

Başta erkekler olmak üzere saç dökülmesinden yakınanların imdadına bitkiler koşuyor. Kalıtım ve iç salgı bezlerinin çalışmasına bağlı olarak gelişen saç dökülmesi ilaçlarla tedavi edildiği gibi, bazı bitkilerle de önlenebiliyor. İşte ayrıntılar:

Bir miktar pazı ile bir adet iri soğanı mikserde geçirin. Tülbent yardımıyla suyunu sıkıp özsuyu ile bir su bardağı balı iyice karıştırın. Akşam yatarken saçlara firiksiyon yapın. Sabah saçları katranlı sabunla yıkayın. Günaşırı uygulayın.

Bir litre üzüm sirkesi ile bir avuç nergis kökünü kaynatıp soğutun. Süzdükten sonra bu su ile saçları yıkayıp durulayın.

Bir litre suya ince kıyılmış bir avuç mersin yaprağı katıp kaynatın. Süzüp soğuk suyla ılıtıp saçları ve saç derisine firiksiyon yapın.

Aynı oranda ince kıyılmış ya da havanda dövülerek toz haline getirilmiş lavanta çiçeği, biberiye, ısırgan otu tohumu, armut yaprağı, dulavrat otu kökü ve ceviz yaprağını kaynatın. Daha sonra yarısını süzerek saçları sodyumlu sabunla yıkayıp normal su ile durulayın. Ardından kalan suyu süzüp saçlara firiksiyon yapın. Firiksiyondan 5 dakika sonra normal su ile saçı durulayın. Günaşırı uygulayın.

Bir litre suya bir avuç ince kıyılmış ısırgan otu katıp kaynatın. Süzerek akşamları yatarken saçlara firiksiyon yapın.

Bir litre suya iyice sövülmüş iki çorba kaşığı akça ağaçkatıp kaynatın. Süzdükten sonra gün aşırı saç derisini bu su ile yıkayın.