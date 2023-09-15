Çobankesesi bitkisi yaralara böyle iyi geliyor

Yaralara iyi gelen çobankesesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çobankesesi bitkisi yaralara böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çobankesesi bitkisi; Pansuman olarak kullanıldığında yara iyileşmelerini hızlandırır.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur.

Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir.

Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir.

Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

ÇOBANKESESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

İnsan sağlığı açısından birçok fayda sunan ve doğal bir ürün olan çobankesesi bitkisi, büyüdüğü yerlerden koparabilir, ya da kurutulmuş halini aktarlardan satın alarak, çay veya isteğe göre salata ve yemek olarak da pişirerek tüketebilirsiniz.

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