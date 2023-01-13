Cinsel istismar şüphelisi kaçamadı

Bartın JASAT tarafından yakalandı. Bartın Kurucaşile ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir istihbaratı değerlendirdi.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI
Yapılan çalışmalar neticesinde Kurucaşile ilçesi Paşalılar köyünde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.A (58) yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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