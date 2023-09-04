Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi. Duygu sömürüsünün böylesi

Avcılar Belediyesi Zabıta ekibi, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde yüzüne sahte oksijen maskesi takılı çocuğu tekerlekli sandalyeye koyarak dilenen kadını gördü. Polise de haber veren zabıta ekipleri, kadını Avcılar Belediyesi'ne götürdü. Burada yapılan aramada kadının üzerinden bin 733 lira bulundu. Kadına, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılırken, ele geçirilen para belediyeye teslim edildi.

Avcılar Belediyesi Zabıta görevlisi Ercan Ateş, “Vatandaşlarımızdan çocukları istismar eden bu gibi kişilerin duygu sömürüsü yaptığını gördüklerinde bize bildirmelerini bekliyoruz" dedi.