İmamoğlu'nun geçmişte katıldığı 1 Mayıs kutlamalarından görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun geçmişte katıldığı 1 Mayıs kutlamalarından görüntüler
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ekrem İmamoğlu'nun geçmişteki 1 Mayıs kutlamalarındaki katılımını yeniden gündeme taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş yıllarda katıldığı 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oluşturdu. Paylaşılan görüntüler, İmamoğlu'nun geçmişteki 1 Mayıs kutlamalarındaki aktif katılımını ve sendikal hareketlerle ilişkisini yeniden tartışmaya açtı.

Görüntülerde, İmamoğlu'nun 1 Mayıs kutlamalarında sendika temsilcileriyle birlikte yürüdüğü ve çalışanların haklarını savunduğu görülüyor. Kimileri İmamoğlu'nun emek ve işçi haklarına verdiği önemi vurgularken, diğerleri ise bu görüntülerin İmamoğlu'nun siyasi geçmişiyle ilgili soru işaretlerini arttırdığını savundu.

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