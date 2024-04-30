Diyarbakır’da okul müdürü öğrenci tarafından bıçaklandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da okul müdürü öğrenci tarafından bıçaklandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, okul değiştirme cezası alan bir öğrenci tarafından okul müdürü bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.A.Y. isimli 17 yaşındaki öğrenci, okuldan disipline bağlı gerekçelerle uzaklaştırma cezası aldı.

Bu cezanın ardından B.A.Y., 3 arkadaşıyla birlikte eski okuluna gelerek müdür H.O. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A.Y., bıçakla müdürü H.O.'yu yaraladı ve arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri müdüre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis, B.A.Y. ve arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlattı.

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