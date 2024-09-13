'Çocuğun Ateist olduğunu söylerse tepkin ne olurdu?' Sorusuna her telden cevaplar

Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın ve halkın gerçek düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini anlamanın en etkili yollarından biri olmasıyla biliniyor.

Sokak röportajlarının sorunların geniş kitleler üzerindeki etkilerini ve halkın bu konulardaki beklentilerini ortaya koyarak, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığı bildirildi.

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Sokak röportajında 'Kadın ve erkek eşit midir?' Sorusuna amcadan bomba cevap: Kadınlar üstündür

Son olarak yapılan bir sokak röportajında sorulan, “Çocuğun Ateist olduğunu söylerse tepkin ne olurdu?” Şeklindeki sorulan soruya verilen gelen cevaplar gündem oldu.

Yaşlı bir adamın bu soruya, "Adamın boğazını keserim. Öyle şey mi olur! İllaki" sözleriyle cevap verdiği görüldü.

Ayrı soruya başka bir vatandaş, "Vururum. Ne demek Ateist" sözleriyle cevap verdi.

Bir kadının ise soruya, "Yapacak bir şey yok. Çocuk bu şekilde yaşamayı tercih ettiyse yapacağım bir şey yok. Hele ki 18 yaşından büyükse yapacak bir şey yok. Karışmam" şeklinde yanıt verdi.

Bir adamın ise, "Saygı duyarım" dediği görüldü.