Çocuğun bacağına demir ok gibi saplandı

İHA'nın haberine göre, olay, saat 00.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Celaleddin Karatay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir sitede arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki F.K., sitenin duvarından atlarken otopark kapısının korkuluk demiri bacağına saplandı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla demiri keserek 11 yaşındaki çocuğu kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., ambulans ile Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 yaşındaki F.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.