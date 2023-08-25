Çocuğuna saldıran sokak köpeklerini süperman gibi dağıttı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, babasının süperman gibi köpeklerin önüne atlayarak elindeki torbayla kovalamasıyla kurtuldu.

Çocuğuna saldıran sokak köpeklerini süperman gibi dağıttı

İHA'nın haberine göre, olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ömer Asaf Tabur'a sokak köpekleri saldırdı.

Durumu gören baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak köpekleri korkutmaya çalıştı. Baba Tabur'un müdahalesi ile köpekler kaçarak uzaklaştı. Bir köpeğin kolundan ısırdığı Ömer Asaf, Tosya Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Asaf taburcu edildi.

"BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Yaşanan olayı anlatan baba Fatih Tabur, daha önce de köpeklerin kendisine saldırmaya çalıştığını belirterek, "Sabah saatlerinde alışveriş için markete gittik. Bu noktada oğlum köpeklerin saldırısına uğradı. Birkaç metre önümde yürüyordu. Allah'tan ben yanındaydım. Çocuğumun yanında olmayabilirdim. Bu konuya artık çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Asaf'ın babasından birkaç metre ileride yürüdüğü görülüyor. Bir anda araçların arasından çıkan köpekler Ömer Asaf'a saldırıyor. Baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak oğlunu kurtarmaya çalışıyor.

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