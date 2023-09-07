8 yaşındaki çocuk köpeğin pençelerinden zor kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Günaltı (Tilmiyen) Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre, 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, sokakta yürürken bir evin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı.

Olay sonrası köpeğin pençelerinden güçlükle kurtarılan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu.

KAFASINA 25 DİKİŞ ATILDI

Talihsiz çocuk, yakınları tarafından hemen Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Cihan Ezel, hastanede kafasına atılan 25 dikişin ardından normal odada gözlem altına alındı.

Olay ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.