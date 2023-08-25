Sokak köpeklerini besleyen baba-kıza sokak ortasında darp. Saldırganlardan birinin savcı olduğu iddia edildi

Samsun'da emekli biyoloji öğretmeni ve kızı sokak köpeklerini beslerken, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi.

KAYNAK: DHA
Sokak köpeklerini besleyen baba-kıza sokak ortasında darp. Saldırganlardan birinin savcı olduğu iddia edildi

Fevzi Uyar (74) ve Yasemen Yavuz (43) sokak köpeklerini besledikleri sırada, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından saldırıya uğradı. Yavuz ile birlikte darp raporu alıp, jandarmaya giderek şikayetçi olan Fevzi Uyar, “Kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız” dedi. Savcı olduğu iddia edilen Şahin Z. ise ifadesinde darbettiği Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz’dan özür diledi.

Samsun'da Kadamut Mahallesi’nde emekli Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz, sokak hayvanlarını beslerken kendini savcı olarak tanıtan Şahin Z. ve babası tarafından darbedildi. Hastaneden rapor alan Uyar ve Yavuz, Şahin Z. ve babasından şikayetçi oldu.

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“AĞZIMA ALAMAYACAĞIM KÜFÜRLER ETTİ”

Fevzi Uyar, “8 yıldır Kurtuluş Yolu’nda köpekleri besliyorum. Yasemen Yavuz ile birlikte buraya gelmiştik. Biz, 21 Ağustos Pazartesi günü hayvanları beslerken, o sırada yanımızda bir araba durdu. Daha önceden de tanıştığımız, kendini savcı olarak tanıtan Şahin Bey ve yanında da benim yaşlarımda babası vardı.

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O adam köpeklere, benim ağzıma alamayacağım küfürler etti. ‘Bunları burada beslemeyin, gidin yukarıda besleyin’ dedi. Onlara yanımızda kadın olduğunu ve düzgün konuşmaları gerektiğini söyledim. Ben böyle deyince Şahin Z., arabadan indi ve babasıyla birlikte hem bana hem de Yasemen’e saldırdı. Yaptığımız iş, güzel bir iş diye düşünürken neye uğradığımızı şaşırdık. Kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

ÖZRÜ KABEHATİNDEN BÜYÜK

Böyle bir durumun yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Şahin Z. ifadesinde, Fevzi Uyar ve Yasemen Yavuz’dan özür diledi.

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Jandarmaya şikayette bulunduklarını belirten Yasemen Yavuz ise, “Onlar bizden özür diledi ama özrü kabahatinden büyük diyeceğimiz bir olaya döndü. Biz de şikayetimizden vazgeçmedik. Hastaneye giderek darp raporlarımızı aldık. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldük. 8 senedir böyle bir şey olmamıştı” ifadelerini kullandı.

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