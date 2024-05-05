Hırdavat endüstrisinde hedef ‘merkez’ olmak

Yeniçağ / Çağlar ÇAĞATAY

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve RX Tüyap iş birliğiyle, 3. Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör paydaşlarını buluşturuyor.

Geçen yıl olduğu gibi Fastener Expo Eurasia Fuarı’yla eş zamanlı düzenlenecek Hardware Eurasia’ya; Orta Doğu’da Suudi Arabistan odaklı olmak üzere 14 ülkede ve Almanya’da da yapı marketler özelinde tanıtımı yapılarak 90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

2023 yılında da yapı market, beyaz eşya, enerji ve güç üretimi, otomotiv sektörü yetkililerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan fuar bu yıl da sektör profesyonellerinin buluşma noktası olma misyonunu sürdürüyor.

HEDEF TÜRKİYE’Yİ HIRDAVAT SEKTÖRÜNÜN MERKEZİ YAPMAK

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin lider hırdavat üretici firmalarını aynı çatı altında toplayan fuarın temel hedefinin şirketlerin teknoloji kullanımlarını yerli ve yabancı hedef kitlelere tanıtmak, yeni ihracat pazarları oluşturmak ve sektörün ihracat hedeflerini yükseltmek olduğunu belirtti.

Hedeflerinin Hardware Eurasia Fuarı’nı uluslararası bir fuar haline getirmek olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Tecdelioğlu sektör hakkında da bilgiler verdi.

Hırdavat sektörünün dünyada 500 milyar dolar gibi oldukça önemli bir hacme sahip olduğunu belirten Tecdelioğlu, Türkiye’nin bu sektördeki ticaret hacmi ise 12 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Dernek olarak fuar vasıtasıyla Türkiye’nin bu yüzde 2’lik ticaret hacminin daha da büyümesini hedeflediklerini belirten Tecdelioğlu, Türkiye’nin bu pazarda payını arttırmak için büyük bir fırsat yakaladığını da ifade etti.

Türkiye’nin gelecekte hırdavat sektörünün dünyadaki önemli merkezleri arasında olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Tecdelioğlu, tüm firmalarla beraber Hardware Eurasia Fuarı’nı ve İstanbul’u hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

FUARIN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR

Fuarın üçüncü kez düzenlendiğini ve 300’ün üzerinde firmanın katılacağını belirten Tecdelioğlu, Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı Fastener Expo Eurasia’yı Hardware Eurasia Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Pandemi sonrası hırdavat ürünleriyle ilgili değişimler yaşandığına dikkat çeken Tecdelioğlu, savunma sanayi, beyaz eşya, elektrik elektronik, otomotiv, makine sektörleriyle ilgili işlev artırıcı, fırsat ve birim zamanda maksimum üretim yapmayla ilgili ürünler üretildiğini belirtti.

Mobilya sektörüne yönelik birçok çalışma yapıldığını belirten Tecdelioğlu, hırdavat endüstrisini destekleyen tüm paydaşları bir araya getirip ülkenin daha çok katma değerli ürünler üretebilmesine ve ticaret hacminin artmasına destek olmaya çalıştıklarını da söyledi.

İHRACAT İLK ÇEYREKTE 3 MİLYAR DOLAR OLDU

Yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatı olan sektörün 2024 ilk çeyrek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 2,9 milyar dolar oldu. Almanya, Rusya ve Irak sektörün en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke arasında yer aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS: Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi sonuçlarına göre; hırdavat ihracatı miktar ve değer endeksleri mart ayında yükseldi.

2024 Mart ayında ihracat birim fiyatı 2,55 dolar/kg olurken, pazarlarda yüksek rekabet ve alıcıların fiyat indirim talepleri ile zayıf metal fiyatlarına rağmen birim fiyat artış gösterdi. İkinci çeyrekte ise talepte toparlanma beklentisi olduğunun belirtildi.

25 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

RX Tüyap Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Berkan Öner ise bu yıl ziyaretçi sayısında en az yüzde 40’lık bir büyüme beklediklerini dile getirerek 25 bin metrekare kapalı alanda 3 binin üzerinde yurt dışından 25 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

90 ülkeden fuar için ön kayıtlar oluşturulduğuna dikkat çeken Öner, otomotivden inşaata, yapı sektöründen mobilyaya, savunma sanayinden gemi inşaat sektörüne kadar birçok firma katılımcı ve ziyaretçi olarak yer alacağını belirtti.