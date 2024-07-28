Çocuk istismarcısı yakalandı

Kaynak: İHA
Çocuk istismarcısı yakalandı

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri'de 12 yaşından küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan O.E. (35) adlı şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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