4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti

Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın feshedilmesinden bir gün sonra gözaltına alınarak “çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp yargılandığı davadan beraat etti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:14
Takip Et

Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan ve görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp beraat etti

Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti
+
Aa
-

T24'ten Candan Yıldız'ın gündeme getirdiği olayda MHP Genel Merkezi, "Çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınmadan birkaç gün önce Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i görevden almış, kentteki parti teşkilatını da kapatma kararı almıştı.

Cihan Kayaalp, hakkında hazırlanan iddianamede "zincirleme şekilde cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz"  suçlamaları yöneltilmişti.

17 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Kayaalp, bugün çıkarıldığı mahkemece beraat etti.

Mağdur ailenin avukatları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gazeteci Nagehan Alçın'a verdiği söyleşideki sözleri nedeniyle tanık olarak dinlenmesini istediklerini ancak mahkemenin bu talebi iki kez reddettiğini söyledi. 

Semih Yalçın o söyleşi de "Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık" demişti. 

NE OLMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, bir gün önce kapatıldığını açıkladığı MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın Başkanı Cihan Kayaalp, 17 yaşındaki E.A'ya defalarca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 17 Haziran’da tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamladığı iddianamede Kayaalp'e, "zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz" suçlarından üst sınırdan 49 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası istenmiş, hakkındaki tüm iddiaları reddeden Kayaalp, geçirdiği ameliyat nedeniyle 'cinsel iktidarsız' olduğunu ancak raporunun bulunmadığını savunmuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
3
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
7
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.