Çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı beraat etti

T24'ten Candan Yıldız'ın gündeme getirdiği olayda MHP Genel Merkezi, "Çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınmadan birkaç gün önce Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i görevden almış, kentteki parti teşkilatını da kapatma kararı almıştı.

Cihan Kayaalp, hakkında hazırlanan iddianamede "zincirleme şekilde cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz" suçlamaları yöneltilmişti.

17 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Kayaalp, bugün çıkarıldığı mahkemece beraat etti.

Mağdur ailenin avukatları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gazeteci Nagehan Alçın'a verdiği söyleşideki sözleri nedeniyle tanık olarak dinlenmesini istediklerini ancak mahkemenin bu talebi iki kez reddettiğini söyledi.



Semih Yalçın o söyleşi de "Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık" demişti.

NE OLMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, bir gün önce kapatıldığını açıkladığı MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın Başkanı Cihan Kayaalp, 17 yaşındaki E.A'ya defalarca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 17 Haziran’da tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamladığı iddianamede Kayaalp'e, "zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz" suçlarından üst sınırdan 49 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası istenmiş, hakkındaki tüm iddiaları reddeden Kayaalp, geçirdiği ameliyat nedeniyle 'cinsel iktidarsız' olduğunu ancak raporunun bulunmadığını savunmuştu.