﻿Çocuk istismarına psikolojik bakış

Merhaba değerli okuyucularım,

Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan istismarı günlerdir konuşuyoruz. Bir süredir gündemi meşgul eden 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı. Umarız geleceğimiz olan evlatlarımız bir daha bu şekilde gündeme gelmez.

Yaşanmaması gereken ama maalesef yaşadığımız bu olayın psikolojik boyutunu sorguladığımızda, konunun uzmanı Klinik Psikolog Melis Avcı çok önemli açıklamalarda bulundu.

Klinik Psikolog Avcı'nın notlarını sizlerle paylaşıyorum.

"Çocuğa yönelik bütün istismar tiplerini önleme çalışmaları üç temel aşamadan oluşmaktadır;

*Birincil önleyici hizmetler sosyal reform, tutumların değiştirilmesi ve eğitim.

*İkincil önleyici hizmetler yüksek risk gruplarının belirlenerek eğitilmesi.

*Üçüncül önleyici hizmetlerdir istismar edilmiş çocuğun tekrar istismarını önlemeye yönelik hizmetler.

Birincil önleyici hizmetler, istismarın ortaya çıkmasından önce önlenmeye yönelik çalışmaları kapsar.

*Burada hedef kitle, tüm toplumdur.

*Bir toplumun yaşam kalitesini artıran her uygulama aile ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Birincil önleme çalışmalarında çocuğa yönelik kötü muamele konusunda toplumun bilinçlendiril­mesine yönelik;

*Aile eğitimleri düzenlenmelidir.

*Ailelere ebeveynliğe hazırlık kursları düzenlenmelidir.

*Aile bireyleri arasındaki iletişimi destekleyici faaliyetler düzenlenir.

Şüp­heli istismar ve ihmal vakalarının bildirilmesi konusunda halk bilinçlendirilir.

İkincil önleyici hizmetler yüksek risk gruplarının belirlenmesi, bu kişilerin var olan hizmetleri kullanmasını sağlayacak stratejiler geliştirilmesi ve bu ailelere gerekli ek hizmetlerin sunulmasını kapsar.

İkincil önleyici hizmetler arasında;

*İlgili kurumlar okullarla iş birliği yaparak çocuklara yönelik eğitim prog­ramları düzenlemelidir.

*Genç yaşta anne baba olma ihtimali olan bireylerin eğitimine yer verilebilir.

*Çocukların istismar konusunda eğitilmesidir. Bu eğitimde, önce çocuğa istismarı uygulayabilecek kişiler tanımlanır, sonrasında ise iyi dokunuş ve kötü dokunuş arasın­daki farklar anlatılır.

Üçüncül önleyici hizmetlerde; Çocuk ihmal ve istismarının tekrarının ve orta­ya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi amaçlanır.

Bu önleme girişimi kapsamında, çocuğun istismarla ilgili duygu ve davranışları kontrol altına alınmalı ve çocuğun benlik saygısını arttıracak çalışmalar yapılmalıdır.

Cinsel istismar önleme programlarının tamamına yakınında, çocuklara beş temel yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır;

a. İyi ve kötü dokunuşların farkına varma,

b. Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme,

c. Bulunduğu yeri terk etme,

d. Güvenilir bir yetişkine ulaşma,

e. Olup biteni o yetişkine anlatma basamaklarıdır.

Devletin geliştireceği stratejiler:

*Dünya çapında çocuklara gerekli sağlık hizmetlerini sunmak,

*Çocuk yaşta evlilikleri engellemek ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılması ve hukuki işlemlerin yapılması,

*Çocuk bakımı konusunda kaliteyi ve evrenselliği savunmak (her çocuğa eşit fırsat sağlamak),

*Toplumda alkol ve madde bağımlılığına karşı politikalar geliştirmek ve aile içi şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili merkezlerin sayısının arttırılmasıdır."

İyi pazarlar.