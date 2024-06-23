Çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa. Tiktok rezaleti infiale yol açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa. Tiktok rezaleti infiale yol açtı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayın yapan bir genç kadın, çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü anları paylaştı. Çocuğun istismarı olarak değerlendirilen o görüntüler tepki topladı.

TikTok üzerinden canlı yayın yapan D.Ö.K isimli genç kadın, 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kendisini yanağından öpen kuzeninden "ben dudak seviyorum, beni dudağımdan öp" diyerek dudağından öptürdü.

Genç kadın, kendisini öpen çocuğa "öpmedin yaladın beni" diyerek yeniden dudağından öptürdü. D.Ö.K, yaşanan o anları takipçileriyle paylaştı.

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“İSTİSMAR GİZLİDİR KIYIDA KÖŞEDE ÇOLUĞA ÇOCUĞA BİR ŞEYLER YAPMAKTIR"

Görüntüler sosyal medyada çocuğa yönelik istismar olarak değerlendirilirken, genç kadın, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına ateş püskürdü.

Genç kadın, yaptığı açıklamada, olay yaşanırken çocuğun ailesinin yanında olduğunu belirtti. D.Ö.K isimli kadın, “istismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" diyerek kendini savundu.

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Çekilen videodaki çocuğun kuzeni olduğunu ifade eden D.Ö.K, "Çekilen video kuzenimle ailesininde yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı için de gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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