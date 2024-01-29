İngiltere hükümeti, tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele doğrultusunda, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda elektronik sigara kullanan çocuk sayısının 3 katına ulaştığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı kaydedildi.

Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttığı belirtilen açıklamada, elektronik sigaralardaki aromanın azaltılmasına, paketlerin daha az dikkat çekmesine ve marketlerde görülecek şekilde satılmamasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, ayrıca nikotin içeren sigara dışı ürünlerin de çocuklara satışının yasaklanacağı ifade edildi.

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 96 bin lira) ceza uygulanacağı vurgulanan açıklamada, elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar lira) bütçe ayrılacağı söylendi. Açıklamada, yalnızca sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin elektronik sigara kullanımına teşvik edildiğinden bahsedilerek, yılda 50 bin ile 70 bin arasında kişinin bu yöntem ile sigarayı bıraktığı bilgisi aktarıldı.

Yeni uygulamayla halk sağlığının yanı sıra çevreye yönelik de önlemler alındığı belirtilen açıklamada, geçen yıl her hafta yaklaşık 5 milyon tek kullanımlık elektronik sigaranın çöpe atıldığı, bu sayının 2022'de haftalık 1,3 milyon olduğu kaydedildi.