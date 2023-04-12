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Çocuklar neden az şeker tüketmeli

Prof. Dr. Karabayır, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar konusuyla ilgili önemli bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:01
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Çocuklar az şeker tüketmeli

Çocuklar neden az şeker tüketmeli
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukların bayram şekeri tüketimi konusunda anne babalara uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Bayram şekerlerinin çocukların sindirim sistemlerini olumsuz etkilediğini belirten Karabayır, şekerlerin kan şekerinin hızlı yükselmesine ve sindirim sisteminin bozulmasına, ishal, kusma, karın ağrısı gibi durumlara yol açabildiğinin altını çizdi. Şeker tüketiminin çocukların beslenme düzenini bozarak sebze başta olmak üzere gerekli besin ögelerinin tüketilmesini azaltabileceğini aktaran Karabayır, "Bu durum kabızlık ve beslenme bozukluğuna neden olabilir. Çikolatanın fazla tüketimi reflüyü tetikleyebilir." diye konuştu.

Karabayır, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kakao ya da kuru yemiş alerjisi olan çocuklarda özellikle çikolata tüketimine dikkat etmek gerekir. Alerjik çocukta şeker ya da çikolata tüketimini takiben kısa süre sonra sıklıkla kaşıntı, döküntü olmak üzere, öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi durumlar dışında nefes darlığı, tansiyon düşmesi, şok gibi hayatı tehdit eden durumlar gelişebilir."

Çocukların okul çağına kadar çikolata, şeker gibi besin değeri olmayan yiyeceklerle tanıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Karabayır, "Çikolata ya da şeker hiçbir zaman ödül olarak kullanılmamalıdır. Özellikle aile büyüklerinin de bu kurallara uyması konuda bilinçlendirilmesi önem taşır." diye konuştu.




AA

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