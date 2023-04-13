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Kekik çayı şekere iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına kekik çayının iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:47
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Kekik çayı şekere iyi geliyor

Kekik çayı şekere iyi geliyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kekik çayının özellikle şeker iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KEKİK ÇAYI ŞEKERE BÖYLE İYİ GELİYOR

Bağırsak hareketlerini düzenleyen kekik çayı kan şekeri düzensizliğine bağlı olarak gelişen insülin direncinde genellikle göbek ve bel çevresinde yağlanma artar.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan kekik suyu insülin direnci gelişmesini önleyerek bu bölgelerde yağlanma oluşumunu engeller. Diyet sırasında oluşan halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik gibi sorunların üstesinden gelmek için yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip kekik suyu tüketilebilir.

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Taze ya da kuru kekik kullanılarak kekik çayı hazırlanabilir. Taze kekik çayı için bitkinin odunsu dalları kullanılır.

Kekik dallarından ayıklanan kekik yaprakları yıkanarak ince ince doğranır.

Kaynamış suyun içerisine dökülerek 5-10 dakika demlenmeye bırakılır.

Kuru kekik kullanılarak yapılan kekik çayında ise demlenme süresi 15 dakikadır.

Kaynamış suyun içine kekikler atılır.

Sağlıklı bir kekik çayı tarifi için kekiklerin su ile birlikte kaynatılmaması gereklidir.

Bu şekilde hazırlanan kekik çayının vitamin ve mineralleri yok olur.

1 yemek kaşığı kuru kekik ile 1 büyük bardak kaynamış su standart bir kekik çayı uygulamasıdır.

Kekik bitkisinin vitamin ve mineral değerlerinin kaybolmaması açısından kaynatılan suyun 5-6 dakika soğutulması çok daha sağlıklıdır.

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