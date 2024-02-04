Çocuklar bunları asla yememeli

İşte çocuklarınıza yedirmemeniz gereken bazı gıdalar

Mikrodalgada patlamış mısır: Bu ürünler, genellikle GDO’lu mısırlardan yapılır ve paketlerinde zararlı koruyucu maddeler bulunur. Bu maddeler, mısıra mikrodalgada ısıtıldığında geçer ve çocukların sindirim ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

Tavuk nugget:

Bu ürünler, tavuğun hangi kısımlarından yapıldığı belli olmayan bir püreden oluşur. Üstelik, genetiği ile oynanmış yağda kızartılır ve içerisine katkı maddeleri eklenir. Bu da çocukların kalp, karaciğer ve böbrek sağlığını tehdit eder.

Hamburger:

Hamburger köfteleri, uzun süre bozulmaması için koruyucu maddeler içerir. Ayrıca, yanında tüketilen kola ve patates kızartması da obezite, diyabet ve yüksek tansiyon riskini arttırır.

Patates kızartması:

Patates kızartmaları, yüksek sıcaklıkta yağda kızartıldığında içerisinde akrilamid adı verilen bir madde oluşur. Bu madde, kanser, alzheimer ve parkinson gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca, patates kızartmaları, glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir ve düşürür.

Cipsler:

Cipsler, patates kızartmaları gibi akrilamid içerir ve kanserojen etkiye sahiptir. Ayrıca, cipsler, tuz, yağ ve katkı maddeleri bakımından zengindir ve çocukların böbrek, karaciğer ve kalp sağlığını bozar.

İşlenmiş etler:

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etler, nitrat adı verilen bir madde içerir. Nitrat, mide asidiyle birleştiğinde nitrozamin adı verilen bir maddeye dönüşür ve mide kanserine yol açabilir.

İşlenmiş somon:

Somon gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından faydalıdır. Ancak işlenmiş somon, tütsülenmiş etler gibi zararlı maddeler içerir ve mide kanseri riskini arttırır.

Beyaz şeker, beyaz un ve ürünleri:

Beyaz şeker, beyaz un ve bunlardan yapılan ürünler, kan şekerini ani olarak yükseltir ve düşürür. Bu da çocukların iştahını bozar ve insülin direncine neden olur. Ayrıca, bu gıdalar, besin değeri düşük olduğu için çocukların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaz.

Poğaça:

Poğaça, beyaz un ve yağ içeren bir gıdadır. Glisemik indeksi yüksektir ve kan şekerini hızla yükseltir. Ayrıca, poğaça, kolesterolü yükseltir ve kalp sağlığını olumsuz etkiler.

Sosisli sandviç:

Sosisli sandviç, hem işlenmiş et hem de beyaz un içerir. Bu da çocukların kanser, diyabet ve kalp hastalığı riskini arttırır.

Jelibon:

Jelibon ve jelibon türü yumuşak şekerler, büyükbaş hayvanların kemikli kısımlarının kaynatılmasıyla elde edilir. İçerisinde ne olduğu belli olmayan bu ürünler, çocukların sindirim ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Ayrıca, içerisindeki gıda boyaları da sağlığa zararlıdır.

Turşu:

Ev yapımı turşu, prebiyotik aktivitesi yüksek olan bir gıdadır. Ancak hazır turşular, çok tuzlu olduğu için böbrekleri yorar ve uzun vadede yüksek tansiyona sebep olabilir.

Tofu:

Tofu, soya peyniri olarak bilinen bir gıdadır. Vejetaryenlerin protein kaynağı olarak kullandığı tofu, fermente edilmediği sürece soyanın zararlı etkilerini taşır. Bu da osteoporoz, D vitamini eksikliği, kanser ve kalp kası hastalığı gibi sorunlara neden olabilir.

Çocuklarınıza yedirmemeniz gereken bu gıdaların yerine, daha sağlıklı alternatifler sunabilirsiniz. Örneğin, meyve, sebze, kuruyemiş, yoğurt, peynir, yumurta, balık, tavuk, et, tam tahıllı ekmek, makarna, pilav gibi gıdaları çocuklarınıza tüketebilirsiniz. Bu gıdalar, çocukların büyüme ve gelişmesine katkı sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuklarınızın sağlığı için, beslenme alışkanlıklarına dikkat edin ve düzenli olarak doktor kontrolünden geçirin.