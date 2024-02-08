Çocuklarınızı aman öptürmeyin. Uzmanı büyük tehlikeyi açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, öpücük hastalığı olarak da bilinen Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Öztürk, bu virüsün tükürük yoluyla bulaştığını ve ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık gibi belirtilere neden olduğunu dile getirdi.

Dr. Öztürk, öpüşme ve yakın temastan kaçınmanın ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin virüsten korunmanın en iyi yolu olduğunun altını çizdi.

Dr. Emre Öztürk, öpücük hastalığı olarak da bilinen Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonunun, Hodgkin lenfoması, Burkitt lenfoması, nazofarenks kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabileceğini açıkladı.

Dr. Öztürk, bu virüsün tükürük yoluyla bulaştığını ve ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık gibi belirtilere neden olduğunu söyledi.

Dr. Öztürk, öpüşme ve yakın temastan kaçınmanın, bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve kişisel hijyene dikkat etmenin virüsten korunmanın en iyi yolu olduğunu dile getirdi.

Dr. Öztürk, EBV enfeksiyonuna karşı spesifik bir aşı olmadığını, ancak bazı ülkelerde alınan önlemlerin enfeksiyon riskini azalttığını belirtti.

Dr. Öztürk, herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları gerektiğini de hatırlattı.