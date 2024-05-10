Çocuklarda bacak ağrısının nedenleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Çocuklarda bacak ağrıları, büyüme sürecinin doğal bir parçası olabilir ve genellikle "büyüme ağrıları" olarak adlandırılır. Ancak, bu ağrılar bazen daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Kemik tümörleri, hematolojik hastalıklar, eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıkları gibi ciddi durumlar, bacak ağrıları ile kendini gösterebilir.

Bu nedenle, büyüme ağrılarından farklı olarak, ağrı eğer sürekli aynı noktada meydana geliyor ve şişlik, hassasiyet veya yürümede güçlük gibi belirtiler eşlik ediyorsa, bu durum daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İlyas Tarık Katırcı, çocuklarda bacak ağrılarının değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının genellikle gece saatlerinde ortaya çıktığını ve çocuğun kısa kalmasına neden olmayacağını belirtti.

Ağrılar, çocuğun gün boyunca aktif olmasını engellemez ve genellikle romatizma, enfeksiyon veya tümör gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

BÜYÜME AĞRILARINA İYİ GELEN YÖNTEMLER...

Büyüme ağrılarına iyi gelen yöntemler arasında masaj bulunuyor.

Ağrılar genellikle uyluk ve incik kemiklerinin dize yakın bölgelerinde hissedilir ve şefkatli bir dokunuşla hafifletilebilir.

Ancak her bacak ağrısı büyüme ağrısı olmayabilir ve eğer ağrılar tekrarlayıcı ve belirli bir noktada yoğunlaşıyorsa, bu durumda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Ebeveynlerin, çocuklarının bacak ağrılarını ciddiye alması ve gerekirse tıbbi yardım alması önerilir.

Çocuklarda bacak ağrılarının doğru değerlendirilmesi, potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarının erken teşhis ve tedavisine olanak tanır.