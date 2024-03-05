Çocuklarda gizli kırık nasıl anlaşılır

Kaynak: İHA
Çocuklarda gizli kırık nasıl anlaşılır
Çocuklarda eklem ve kemik kırıklarına dikkat. İşte ayrıntılar...

Çocuklarda kırıkların önemi üzerine dikkat çeken Op. Dr. Merdan Artuç, ebeveynleri uyararak, “Her yıl dört çocuktan biri travma nedeniyle acil servise başvuruyor ve bu vakaların %10-25’i kırık vakalarıdır” dedi.

Dr. Artuç, çocuklarda görülen eklem ve kemik kırıkları hakkında bilgi verdi.

Dr. Artuç, kırıkların şişlik ve morluklara yol açabileceğini belirtti ve “Çocuk kemikleri, erişkinlere göre daha zayıf olduğundan, basit düşmeler bile kırıklara neden olabilir. Çocukların kemik zarları daha kalın olduğu için, kırık sırasında ağrı hissedilmeyebilir” diye ekledi.

Kırık belirtilerinin ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı olduğunu ifade eden Dr. Artuç, ebeveynlerin bu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. “Eğer çocuğunuz düşer ve ağrı hissederse, topallıyorsa veya kolunu kullanmak istemiyorsa, kırık olasılığı yüksektir ve bir ortopedi uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

Kırık tedavilerinin genellikle basit alçı, atel ve bandajlarla yapıldığını, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebileceğini belirten Dr. Artuç, “Özellikle büyüme kıkırdağına yakın bölgelerdeki kırıklar acil müdahale gerektirir. Geç tedavi, büyüme bozukluklarına ve kalıcı deformitelere yol açabilir” diye konuştu. Çocuklarda çıkıkların nadir görüldüğünü, ancak ‘dadı dirseği’ olarak bilinen durumun 2 yaş civarında sıkça meydana geldiğini ve basit bir işlemle düzeltilebildiğini söyledi.

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