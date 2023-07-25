Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur, ne yapmalı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Çocuklarda Göğüs Ağrısı ‘nın bazı belirtileri, özellikle de ani ölüm ihtimali çocuklarda ve ailelerinde korku ve endişeye yol açar. Çocukluk yaş grubunda ani ölüm, özellikle de ani kardiyak ölüm nadir olmasına rağmen, göğüs ağrısının ayırıcı tanısını iyi yapmak ve aileyi rahatlatmak çok önemli. Çocukluk yaş grubunda göğüs ağrısı en sık 11-13 yaşları arasında görülür. Kız ve erkek çocuklarda genellikle aynı oranlarda…

Çocuklarda göğüs ağrısı sık karşılaşılan genel bir problem olmasına rağmen, bu ağrılar çoğunlukla iyi huyludur. Ancak bu ağrıları geçirmek güçtür ve sıklıkla tekrarlayabilirler. Ayrıca çocuğun hayatını değiştiren etkileri vardır, öyle ki göğüs ağrısı olan çocukların yarısı hastalık esnasında okula gidemezler, çoğu da göğüs ağrısı nedeniyle aktivitelerini kısıtlar.

İŞTE ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISI NEDENLERİ

Göğüs kafesinin yapısı dolayısıyla kas-iskelet sistemi (kaslar, tendonlar, bağlar, kıkırdaklar ve kemikler), solunum sistemi, kalp-damar sistemi ve mide-bağırsak sistemine ait çeşitli hastalıklar Çocuklarda Göğüs Ağrısı ‘na neden olabilir. Yapılan birçok araştırmaya göre, çocuklardaki göğüs ağrısının en sık üç nedeni; kostokondrit, göğüs duvarının incinmesi veya kas ağrısı ve özellikle öksürüğe yol açan solunum yolu hastalıklarıdır. Bu durumlar çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının %65’inin nedenidir.

Göğüs ağrısının nedenleri şöyle:

İdiyopatik Göğüs Ağrısı:

Çocuklarda Göğüs Ağrısına yol açan bir neden bulunamayan hastaların tanısıdır. Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye getirilen çocuklarda herhangi bir bozukluğa rastlanılmamasının oranı %85’ler kadar yüksek olabilir.

Kostokondrit:

Kızlarda daha sık görülen, genellikle göğsün tek tarafındaki göğüs kafesinin kemik-kıkırdak birleşim yerlerinde olan ağrılı bir durumdur. Sıklığının %20 civarında olduğu bulunmuştur. Göğsün orta ve üst kısmında şişlik ile beliren, iltihabi olmayan, daha nadir görülen tipi Tietze sendromu olarak adlandırılmaktadır.

Kas ve İskelet Sistemi ile İlişkili Göğüs Ağrıları:

Ağır egzersiz veya halter kaldırma sonrası göğüs, omuz ve sırt kaslarındaki gerilmeler, öksürme nedeniyle kasların fazla kullanılması ya da kaza, kavga veya spor nedeniyle göğse alınan darbeler Çocuklarda Göğüs Ağrıları ‘na neden olabilir. Ayrıca, göğüs kafesinin ya da sırttaki vertebra kemiklerinin yapısal bozuklukları uzun süreli göğüs ağrısına yol açabilir.

Solunumla İlgili Göğüs Ağrıları:

Çocuklarda Göğüs Ağrıları ‘nın %10-20’sinden solunum kaynaklı ağrıların sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Akciğer hastalıkları, akciğer zarı (plevra) hassasiyetleri veya akciğer sönmesi (pnömotoraks) göğüs ağrısına neden olabilir. Şiddetli öksürük bu ağrıya eşlik eder. Akciğer zarları arasında fazla sıvı birikmesi varsa derin nefes alma ile ağrının şiddeti artar.

Egzersizle İlişkili Astım:

Astımlı hastada 3 dakikadan uzun süren ağır egzersizle havayollarında şiddetli bir daralma gelişir. Viral enfeksiyonlar, soğuk hava, tozlar, polen ve hava kirliliği astımı kötüleştirir. Bu da Çocuklarda Göğüs Ağrısı ‘nın nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mide-Bağırsak Sistemi ile İlişkili Göğüs Ağrısı:

Mideden yemek borusuna gıda kaçışı (reflü) de hem yetişkin hem de Çocuklarda Göğüs Ağrısı ‘na neden olabilir. Yatar pozisyonda veya karın bölgesine yapılan basınçla ya da bazı yiyeceklerden sonra kötüleşen göğüs ortasının alt kısmındaki yanıcı tarzda ağrı varlığı reflü tanısına yönlendirir.

Psikolojik Göğüs Ağrıları:

Çocuklarda Göğüs Ağrıları ‘nın %15’inde psikolojik durumun etkili olduğu bulunmuştur. Çoğunlukla ergenlik çağındaki kız çocuklarında ortaya çıkar. Ailede ölüm veya ayrılık, ciddi sağlık problemleri, ev taşınması, okulda başarısızlık, gibi durumlar altta yatan neden olabilir.

Çocuklarda Göğüs Ağrısı ‘nın Kalp Dışı Diğer Nedenleri:

Texidor sancısı (tek taraflı ani batma), kayan kosta sendromu, plörodini (şeytan gribi), herpes zoster, hiperventilasyon, spontan pnömotoraks veya pnömomediastinum, pulmoner emboli.

KALP KAYNAKLI GÖĞÜS AĞRILARI NELERDİR

Çocuklarda Göğüs Ağrıları ‘nın %4’ünden azında kalp rahatsızlığı bulunmuştur. Göğüs sol tarafı veya altında olan, omuza, çeneye, kollara, sırta ya da karın bölgesine yayılan, derin ve ağır bir baskı hissi şeklinde ağrılara neden olurlar. Boğulur gibi olma veya göğüste ezilme duygusu vardır. Egzersiz, ağır bir yemek, soğuk ve üzüntü bu tip ağrıyı ortaya çıkaran tipik nedenlerdir.

Çocuklarda Göğüs Ağrısı yakınması yapan kalp hastalıkları; ciddi aort darlıkları (AS), akciğer atardamarının ağır darlıkları (PS), Eisenmenger sendromu, mitral kapak prolapsusu (MVP), hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati, dilate kardiyomiyopati, anormal çıkışlı sol koroner arter, Kawasaki veya diğer koroner arter hastalıklarının sekelleri, perikardit ya da miyokardit, perikardiyotomi sonrası sendromu, kokain kullanımı ve kalp ritim bozuklukları (Wolff Parkinson White sendromu, uzun QT sendromu) olarak sayılabilir.

ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISI TEDAVİSİ



Tedavinin esasını hastanın ve ailesinin şüphelerinin giderilmesi oluşturur. Ağrının tekrarlayabileceği bilinmeli ve bundan dolayı hastalar Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından takip edilmeli. Göğüs ağrısına neden olan Çocuk Kalp Hastalığı saptanırsa tedavi, saptanan bu nedene göre planlanır. Kostokondrit veya iskelet-kas sistemi ile ilişkili göğüs ağrılarında istirahat ve ağrı kesiciler önerilmektedir. Mide-bağırsak sistemi hastalığı tanısı konulursa mide koruyucu ilaç tedavileri verilmektedir. Egzersizle ilişkili astım varsa nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır.

İHA