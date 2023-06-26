Çocuklarda işitme kaybı neden olur

Özellikle yeni doğan bebeklerin işitme sağlığının yerinde olup olmadığının kontrolünün önemine dikkat çekilirken uzmanlar, çok önemli bilgiler verdi. İşte detaylar…

Çocuklarda işitme kaybı neden olur

Odyolog Mehmet Tarık Kaya, “Çocuğunuzun işitmesiyle ilgili bir sorun var ve normal işitemiyorsa, erken müdahale ile işitme problemini ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Çünkü beynimizdeki işitmeden sorumlu bölge, işitme kaybı sebebiyle yeteri kadar uyaran alamazsa çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişimini sağlaması zor olacaktır. Bu nedenle işitme kaybının mümkün olduğunca erken tespit edilmesi, işitme kaybı nedeniyle oluşacak eksikliklerin erken müdahale ile giderilebilmesi için çok önemlidir” dedi.

YENİ DOĞANLARDA İŞİTME TESTLERİ

Hastanelerde zorunlu olarak yapılan yeni doğan işitme taramasının kısa ve ağrısız bir işlem olduğunu anlatan Kaya, bu test için en sağlıklı sonucun doğumdan 48 saat sonra alınabildiğini söyledi. Kaya, “Çocuğunuz doğal ortamındayken ani ve yüksek sesler karşısındaki tepkilerini değerlendirebilirsiniz. Özellikle uyku esnasında süpürge sesi gibi yüksek seslerden rahatsız olup olmadığına bakabilirsiniz. 6 aylık ve daha büyük çocuklarda ise arkası dönükken ismiyle seslendiğinizde tepkilerini inceleyebilirsiniz. Bu değerlendirmenizde herhangi bir problemden şüphelenmeseniz bile, bu kesin olarak işitme kaybı olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü çocuğunuzda hafif derecede işitme kaybı olabilir ve hafif derecedeki işitme kayıplarında bu tarz değerlendirmeler sağlıklı olmayacaktır. Erken tanı ve erken müdahale ile işitmeyle ilgili yaşanan sorunlar giderilebilmektedir” dedi.

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