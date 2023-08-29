Çocuklarda stres neden olur? Uzmanı açıkladı

Klinik Psikolog Hazal Akşahin, çocuklardaki stresin nedenlerini açıkladı.

Çocuklarda stres neden olur? Uzmanı açıkladı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Çocuklarda stres birçok farklı faktörden kaynaklanabileceği biliniyor.

Klinik Psikolog Hazal Akşahin konu hakkında bilgiler verdi.

İşte çocuklarda stresin olası nedenleri:

Yaşam değişiklikleri: Taşınma, yeni bir kardeşin doğumu, okul değişiklikleri gibi yaşamda ortaya çıkan büyük değişiklikler, çocukların stres göstermesini sağlayabilir.

Aile İlişkileri: Aile içindeki gerilimler, ebeveynlerin arasındaki anlaşmazlıklar, ayrılıklar, boşanmalar veya aile içi iletişim eksiklikleri çocuklarda stres yaratabilir.

Okul: Sınavlar, ödüller, akademik baskılar, rehberler veya arkadaş ilişkileri gibi okul yaşamıyla ilgili koşullar çocuklarda stres halindedir.

Duygusal Zorluklar: Kendi başlarına yaşamakta zorlanma, öfke, üzüntü veya endişe gibi duygusal zorluklar da stres yaratabilir.

Sosyal Baskılar: Akran baskısı, kabul görmeme korkusu, dışlanma veya arkadaş ilişkileriyle ilgili sorunlar, çocukların stres yaşamasına neden olabilir.

Performans Beklentileri: Hem ailelerin hem de toplumun koymuş olduğu yüksek performans beklentileri, çocukların stres düzeylerini yükseltebilir.

Medya ve Teknoloji: Aşırı medyaya maruz kalma, insanların stresini artırabilir. Korku içerikli haberler veya sosyal medyadaki olumsuz deneyimler kişilerin zihnini etkileyebilir.

Travma veya Zorlayıcı Deneyimler: Şiddet, kazalar, doğal afetler gibi travmatik veya zorlayıcı deneyimler kişinin duygusal olarak yaşayabileceği.

Sağlık Sorunları: Kendi sağlık sorunları veya aile bireylerinin sağlık sorunları çocuklarda stres yaratabilir.

Zaman Yönetimi: Yoğun bir programa sahip olmak, dersler, aktiviteler, hobi gibi pek çok şey bağlantıda zorlanmakta stres ortaya çıkabilir.

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