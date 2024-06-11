Çocuklardaki göz kızarılıkları hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilimsel bulgular ne diyor?

Çocuklarda göz kızarıklığı, oldukça sık rastlanan bir durumdur ve ebeveynleri endişelendirebilir.

Kızarıklık, göz kapağında, gözün beyaz kısmında veya her ikisinde de görülebilir.

Bazen gözde kaşıntı, sulanma, çapaklanma, kabuklanma, ışığa hassasiyet gibi diğer belirtiler de eşlik edebilir.

Kızarıklığın nedenine bağlı olarak, altta yatan birçok hastalık söz konusu olabilir. Bu nedenle, çocuğunuzda göz kızarıklığı fark ederseniz bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.

Göz Kızarıklığına Neden Olan Bazı Hastalıklar:

Konjonktivit: Gözün ön kısmını kaplayan zarı olan konjonktivanın iltihabıdır. Bakteriyel, viral veya alerjik olabilir. Enflamasyon, kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve çapaklanmaya neden olur.

Blefarit: Göz kapaklarının iltihabıdır. Göz kapaklarında kızarıklık, şişlik, kabuklanma ve kaşıntıya neden olur.

Alerjik Konjonktivit: Polen, toz akarları, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalma sonucu ortaya çıkan bir iltihaplanmadır. Kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve gözlerde yanma hissine neden olur.

Keratit: Korneanın iltihabıdır. Göz ağrısı, ışığa hassasiyet, bulanık görme ve kızarıklığa neden olabilir.

Uveit: Gözün iç kısmını saran tabakanın iltihabıdır. Göz ağrısı, ışığa hassasiyet, bulanık görme ve kızarıklığa neden olabilir.

Uzman Görüşleri:

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz:

"Çocuklarda göz kızarıklığı, alerji, enfeksiyon veya göz kuruluğu gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kızarıklığa kaşıntı, sulanma, çapaklanma veya ışığa hassasiyet gibi diğer belirtiler de eşlik ediyorsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir."

Uzman Dr. Mustafa Özcan:

"Göz kızarıklığı, çocuklarda oldukça sık görülen bir durumdur ve her zaman endişelenecek bir şey değildir. Ancak, kızarıklık şiddetliyse, uzun süredir devam ediyorsa veya diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa bir doktora başvurmak önemlidir."

Uzman Diyetisyen Betül Kocabaş:

"Bazı yiyecekler ve içecekler, gözlerde tahrişe neden olarak kızarıklığı tetikleyebilir. Çocuğunuzun göz kızarıklığı yaşıyorsa, alerjen olabilecek yiyecek ve içecekleri gözlemlemek ve bunlardan kaçınmak faydalı olabilir."

Bilimsel Bulgular:

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çocuklarda göz kızarıklığı en sık konjonktivit (pembe göz) nedeniyle oluşmakta.

2017 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre, alerjik konjonktivit, okul çağındaki çocuklarda en sık görülen göz hastalığı.

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, göz kuruluğu da çocuklarda göz kızarıklığına neden olabilen bir sorundur.

Ebeveynlere Öneriler:

Çocuğunuzun gözlerini ovalamamasını sağlayın.

Çocuğunuzun ellerini sık sık yıkamasını sağlayın.

Çocuğunuzun havluları ve yastık kılıflarını sık sık değiştirin.

Çocuğunuzun makyaj veya kontakt lens kullanmasına izin vermeyin.

Çocuğunuzun sigara dumanına maruz kalmamasını sağlayın.

Göz kızarıklığı şiddetliyse, uzun süredir devam ediyorsa veya diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa bir doktora başvurun.