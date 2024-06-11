Hapşırığı tutmak öldürüyor mu? İşte uzman görüşleri ve bilimsel bulgular...

Hapşırık, burnumuzda veya boğazımızda tahriş olduğunda vücudumuzun doğal bir tepkisi olmasıyla biliniyor. Bu tahrişe neden olan etkeni dışarı atmak için burundan ve ağızdan hava atarız. Hapşırık tutmak ise bu doğal refleksi bastırmak anlamına gelir.

Bazı yaygın inanışlara göre, hapşırık tutmak kalp krizine yol açabilir. Bu inanışın arkasındaki mantık, hapşırık sırasında artan basıncın kalp üzerinde ek bir yük oluşturması ve bu da kalp krizi riskini artırmasıdır.

Uzman Görüşleri:

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz:

"Hapşırık tutmanın kalp krizine yol açacağına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Hapşırık sırasında artan basınç kısa sürelidir ve kalp üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir."

Uzman Dr. Mustafa Özcan:

"Hapşırık tutmak, sinüs ve kulak problemlerine yol açabilir. Ayrıca, hapşırık sırasında oluşan basınç, göz damarlarında yırtılmaya neden olabilir. Bu nedenle, hapşırık tutmak yerine rahatça hapşırmak daha sağlıklıdır."

Uzman Diyetisyen Betül Kocabaş:

"Hapşırık tutmak, sindirim sisteminde de problemlere yol açabilir. Bu nedenle, hapşırık tutmak yerine rahatça hapşırmak ve hapşırık sonrası burnunuzu sümkürmek önemlidir."

Bilimsel Bulgular:

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, hapşırık tutmanın kalp atış hızında veya kan basıncında önemli bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştü.

2016 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre, hapşırık tutmanın kulak problemlerine yol açma riski taşıdığı belirlenmişti.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, hapşırık tutmanın sinüs problemlerine yol açma riski taşıdığı da gösterilmişti.

Hapşırık tutmanın kalp krizine yol açacağına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamakta.

Hapşırık tutmak, sinüs ve kulak problemlerine yol açabilir ve sindirim sisteminde problemlere neden olabilir. Bu nedenle, hapşırık tutmak yerine rahatça hapşırmak ve hapşırık sonrası burnunuzu sümkürmek daha sağlıklıdır.

Hapşırık tutmak yerine, burnunuzu ve ağzınızı bir mendil ile kapatarak hapşırın.

Hapşırık sonrası burnunuzu sümkürün ve ellerinizi sabunla yıkayın.

Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

Sigara içmeyin.

Düzenli egzersiz yapın.

Sağlıklı beslenin.