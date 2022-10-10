10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı

Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı

Kızılay Maden Suları ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım tartışma yarattı. Maden suyunun içindekiler kısmının gösterildiği fotoğraf, “Çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan Brilliant Blue FCF kullanılıyor” notuyla paylaşıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 18:01
Takip Et

Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı

Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
+
Aa
-

Kızılay markasının aromalı maden sularının içindekiler kısmının görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı. 

Maden sularında çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan ‘Brilliant Blue FCF’ bulunduğu belirtilen paylaşım, “Üründe ayrıca potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi koruyucular ve asesülfam potasyum gibi tatlandırıcılar var” notu ile paylaşıldı.

Odatv'nin haberine göre, Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, “Saklı Seçilmişler” kitabında koruyucu katkı maddeleri ve tatlandırıcılardan bahsetmişti.

Soner Yalçın’ın Saklı Seçilmişler kitabından ilgili bölüm şöyle:

“Türkiye' de ithal edilen yapay tatlandırıcıların yüzde 5'i sağlık alanında ve yüzde 95'i ise gıda sektöründe kullanılıyor.

Şekerleme, bisküvi, kahvaltı gevrekleri, çikolatalar, naneli şekerler, meyveli içecekler, düşük kalorili besinler, baklava, reçel, helva, sütlü tatlılar, konserve bezelyeler, gazlı içecekler, sakızlar, meyveli yoğurtlar, dondurmalar, diyabet ürünleri ve sporcu içecekleri yapay tatlandırıcı içeren bazı besinlerdir...”

Soner Yalçın Gazlı içeceklerde bulunan katkı maddesi “Benzoatların” ise çocuklarda Ashma, sinirsel bozukluğa ve çocuklarda hiperaktiviteye, kur deşene neden olabildiğini belirtiyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
6
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
7
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Ukrayna, Rusya’nın eski Başbakanı Medvedev’i arananlar listesine aldı
﻿Ukrayna, Rusya’nın eski Başbakanı Medvedev’i arananlar listesine aldı
﻿Ukrayna, Rusya’nın eski Başbakanı Medvedev’i arananlar listesine aldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
﻿KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
﻿KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.