Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı

Kızılay markasının aromalı maden sularının içindekiler kısmının görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

Maden sularında çocuklarda dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olan ‘Brilliant Blue FCF’ bulunduğu belirtilen paylaşım, “Üründe ayrıca potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi koruyucular ve asesülfam potasyum gibi tatlandırıcılar var” notu ile paylaşıldı.

Odatv'nin haberine göre, Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, “Saklı Seçilmişler” kitabında koruyucu katkı maddeleri ve tatlandırıcılardan bahsetmişti.

Soner Yalçın’ın Saklı Seçilmişler kitabından ilgili bölüm şöyle:

“Türkiye' de ithal edilen yapay tatlandırıcıların yüzde 5'i sağlık alanında ve yüzde 95'i ise gıda sektöründe kullanılıyor.

Şekerleme, bisküvi, kahvaltı gevrekleri, çikolatalar, naneli şekerler, meyveli içecekler, düşük kalorili besinler, baklava, reçel, helva, sütlü tatlılar, konserve bezelyeler, gazlı içecekler, sakızlar, meyveli yoğurtlar, dondurmalar, diyabet ürünleri ve sporcu içecekleri yapay tatlandırıcı içeren bazı besinlerdir...”

Soner Yalçın Gazlı içeceklerde bulunan katkı maddesi “Benzoatların” ise çocuklarda Ashma, sinirsel bozukluğa ve çocuklarda hiperaktiviteye, kur deşene neden olabildiğini belirtiyor.