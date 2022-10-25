Bakanlık onaylı 0-6 yaş için çocuk kitapları

Çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikologların arasında bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu, kitapları inceleyerek çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun içerikli, güvenle okunabilecek kitap listesini paylaştı.

0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu bin 93 adet kitabın bulunduğu liste Bakanlığın resmi adresinden paylaşıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan listede Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck’in İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de bulunmaktadır.

İŞTE YAŞLARA GÖRE BAKANLIK ONAYLI KİTAP LİSTESİ:

Yazarın Adı - Kitabın Adı - Yaş Grubu

Kolektif Bu Hayvanlar Nerede Yaşar 0-2 yaş

Kolektif İlk Kelimelerim 0-2 yaş

Kolektif Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor 0-2 yaş

Kolektif Sevimli Kedi Evini Keşfediyor 0-2 yaş

Kolektif Uyku Zamanı 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Çiftlik 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Dinazorlar 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Hayvanlar 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim İlk Sözcükler 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim İş Makineleri 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Kediler 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Köpekler 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Renkler 0-2 yaş

Kolektif İlk Adım Setim Yavru Hayvanlar 0-2 yaş

Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Kedicik) 0-2 yaş

Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Köpekcik) 0-2 yaş

Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Tavşancık) 0-2 yaş

Kolektif Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız 0-2 yaş

Jane Foster İlk Kitaplarım 1-2-3 0-2 yaş

Jane Foster İlk Sözcüklerim 0-2 yaş

Jane Foster Siyah Beyaz 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Çiftlik 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Kelimeler 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Renkler Ve Şekiller 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Su Sıçrat! 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Taşıtlar 0-2 yaş

Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı -Hayvanlar 0-2 yaş

Kolektif Eğlenceli Renkler 0-2 yaş

Ömer Canbir Hayvanlar - Haydi Öğren 0-2 yaş

Kolektif İlk Sözcüklerim - Eşleştir Öğren 0-2 yaş

Ömer Canbir Kendini Keşfet - Haydi Öğren 0-2 yaş

Ömer Canbir Sayılar - Haydi Öğren 0-2 yaş

Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Hayvanlar) 0-2 yaş

Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Kavramlar) 0-2 yaş

Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Renkler Ve Şekiller) 0-2 yaş

Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Sözcükler) 0-2 yaş

Kolektif Cee Ee Haydi Beni Bul - Orman 0-2 yaş

Kolektif Cee Ee Haydi Beni Bul - Çiftlik 0-2 yaş

Kolektif Ce-Ee Haydi Beni Bul-Renkler 0-2 yaş

Pati Eğitim Gereçleri Rüya Banyoda 0-2 yaş

Pati Eğitim Gereçleri Rüya Giyiniyor 0-2 yaş

Kolektif Bebek Dokun Öğren (Gökkuşağı) 0-2 yaş

Kolektif Bebek Dokun Öğren (Neşeli Saklambaç) 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Aslan Kükremesini Arıyor 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Koala Ağacını Arıyor 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Kuzucuk Şapkasını Arıyor 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Hayvanlar 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Köpekler 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Köpekler 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Renkler 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Taşıtlar 0-2 yaş

Kolektif Sobe! Uyku Zamanı 0-2 yaş

Giovanna Mantegazza Dönen Tekerlekler 0-2 yaş

Asiye Aslı Aslaner Balık Noni ve Sevimli Dostları 0-2 yaş

Asiye Aslı Aslaner Kedi Tırmık ve Sevimli Dostları 0-2 yaş

Asiye Aslı Aslaner Sincap Simi ve Sevimli Dostları 0-2 yaş

Anna Milbourne Gezi Kitabım Hayvan Yuvaları 0-2 yaş

Anna Milbourne Gezi Kitabım Uzay 0-2 yaş

Jane Wolfe Burada Kim Yaşıyor 0-2 yaş

Jane Wolfe- Tors Benham Buradan Ne Geçecek? 0-2 yaş

Joy Gasney Hareketli Gün 0-2 yaş

Rebecca Finn Hareketli İnşaat 0-2 yaş

Rebecca Finn Hareketli Lunapark 0-2 yaş

Joy Gasney Hareketli Makineler 0-2 yaş

Rebecca Finn Hareketli Oyun Saati 0-2 yaş

Joy Gasney Hareketli Oyuncaklar 0-2 yaş

Rebecca Finn Hareketli Tren 0-2 yaş

Fhiona Galloway İzle Beni 0-2 yaş

Kolektif Müzikli Kitap Benim Şarkım 0-2 yaş

Fiona Watt Orman Orkestrası Müzikli Kitap 0-2 yaş

Jane Cabrera Rengarenk Dünyamız Gökkuşağı Kitabı 0-2 yaş

Jane Cabrera Sayılarla Dünyamız 0-2 yaş

Jane Cabrera Şekillerle Dünyamız 0-2 yaş

Jane Cabrera Zıtlıklarla Dünyamız 0-2 yaş

Oakley Graham Meraklı Tavşan - Dokun Takip Et 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Ayıcık Evini Arıyor 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Tilki Kuyruğunu Arıyor 0-2 yaş

Jedda Robaard Minik Zebra Çizgilerini Arıyor 0-2 yaş

4 YAŞ VE ÜSTÜNE UYGUN ÇOCUK KİTAPLARI

Carles Porta Uçuşan Yapraklar 4 +

Eda Albayrak Saklanıyorum 4+

Gül Ezgi Karaman Vera`nın Şifalı Çiçekleri 4 +

Behiç Ak Karadeniz'deki Yunus 4+

Fatih Dikmen,Zeynep Sevde Yeşil Günlük 6 +

Eda Dinçer Yeşil Misketçik 4+

3-6 YAŞ KİTAPLARI

Anita Ganeri Kasırga Avcıları 0-6 Yaş

Hüseyin Keleş Lionel Messi - O Bir Uzaylı 0-6 Yaş

Uzman Pedagog Filiz Kamalı Kaplan Küçük Bostan 0-6 Yaş

Ruby Brown Anne ile Kucaklaşmak 3-6 yaş

Ruby Brown Baba ile Bir Gün 3-6 yaş

Matthew Morgan , Gabriel Alborozo Bob Endişe Etmemeyi Öğretiyor 3-6 yaş

Jennifer Moore- Mallinos Büyük Çocukların Okuluna Hazırlanmak 3-6 yaş

Daniel Howarth Dedeciğimi Seviyorum Çünkü... 3-6 yaş

Libby Hathorn, Gaye Chapman Düşler Bahçesi 3-6 yaş

Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Kediler 3-6 yaş

Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Koyunlar 3-6 yaş

Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Köpekler 3-6 yaş

Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Tavşanlar 3-6 yaş

Jennifer Moore-Mallinos Her Kahraman Pelerin Giymez 3-6 yaş

Mark Pett- Gary Rubinstein Hiç Hata Yapmayan Kız 3-6 yaş

Emilie Beaumont, Stephanie Redo İlk Bilgilerim - Gökyüzü 3-6 yaş

Lesley Sims Karınca ile Ağustos Böceği 3-6 yaş

Mark Sperring Mabel ve Ben - En İyi Arkadaşım 3-6 yaş

Jennifer Moore-Mallinos Sakin Ol ve Acele Etme 3-6 yaş

Ruth Ohi Tilki ve Sincap - Arkadaş Oluyor 3-6 yaş

Ruth Ohi Tilki ve Sincap - Yeni Arkadaşı 3-6 yaş

Corrinne Averiss , Gabriel Alborozo Tom Arkadaş Edinmeyi Öğreniyor 3-6 yaş

Jane Clarke Uykucu Aslan Nasıl Uyur? 3-6 yaş

Kristi Yamaguchi Yardımsever Cara 3-6 yaş

Yasemin Şakar Dondurmanın Gizli Tarifi 3-6 yaş

Noelia Blanco Değirmenler Vadisi 3-6 yaş

Özge Altınok Lokmanhekim Dünyanın En Güzel Ülkesi 3-6 yaş

Charlotte Belliere Sen de Hayal Edebilirsin 3-6 yaş

Carole Bauvers Karanlıktan Korkulmaz Ki 3-6 yaş

Aysun Berktay Özmen Arı Bizzi Doğayı Keşfediyor 3-6 yaş

Helen Stepens Aslanını Nasıl Saklarsın? 3-6 yaş

Aysun Berktay Özmen İlkbahar - Elma Çiçeği Yarışı 3-6 yaş

Ayşe Gülay Hakyemez Kar Tanesi Pastası 3-6 yaş

Aysun Berktay Özmen Kış - Mükemmel Bir Barınak 3-6 yaş

Peter H. Reynolds Nokta 3-6 yaş

Arianna Candell Okulda Nasıl Davranalım? 3-6 yaş

Arianna Candell Okulda Nasıl Davranalım? 3-6 yaş

Arianna Candell Parkta Nasıl Davranalım? 3-6 yaş

Aysun Berktay Özmen Salyangoz ve Mor Böcek 3-6 yaş

Emily Gravett Temiz 3-6 yaş

Ross Burach Ben Sandalye Değilim! 3-6 yaş

Lori Haskins Houran Bir Sevgi Masalı 3-6 yaş

Ross Burach Çorbamda Zürafa Var 3-6 yaş

Annie Silvestro Kütüphane Tavşanı 3-6 yaş

Deborah Hopkinson Sevgili Öğretmenim 3-6 yaş

Doreen Cronin Yazı Yazan İnekler 3-6 yaş

Maria Loretta Giraldo, Micoletta Bertelle Noktalarım Nerede? 3-6 yaş

Özgür Özgülgün Annemin Sesinden Hikayeler 3-6 yaş

Merve Başcumalı Havuç Kız 3-6 yaş

Ferit Avcı Kırmızı Fil'i Gördünüz mü? 3-6 yaş

Can Göknil Kuyruksuz 3-6 yaş

Behiç Ak Rüzgarın Üzerindeki Şehir 3-6 yaş

Behiç Ak Uyurgezer Fil 3-6 yaş

Melih Tuğtağ Alaca Efsanesi 3-6 yaş

Merve Gülcemal Bil Bakalım Hangi Meyve ? / Rabbimi Tanıyorum 1 3-6 yaş

Sena Yazıcı Bir Avuç Hayal 3-6 yaş

İlknur Koç Aytaç Bir Kudüs Masalı 3-6 yaş

Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 1 / Sevimli Canavar Abi Oluyor 3-6 yaş

Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 2 / Canavar Kalbi 3-6 yaş

Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 3 / O Benim Trenim 3-6 yaş

Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 4 - Minikler Okula Gider Mi? 3-6 yaş

Özge Öztürk Tokel Dışarıda Ne Var? -Vili ile Vigi 3-6 yaş

Ayşe Sevim Dünyayı Gezmek İsteyen Çorap 3-6 yaş

Gamze Özdemir Gökyüzünü Seven Çocuk 3-6 yaş

Volkan Göker, Suhube Göker Minik Sayılar 3-6 yaş

Tuğba Coşkuner Pışpış Meraklı Bakış 3-6 yaş

Tuğba Akbey İnan Unutulan Araba/Duygularımı Fark Ediyorum 3 3-6 yaş

Özge Öztürk Tokel Vili ile Vigi 3-6 yaş

Ann Tobias Arkadaşım Köpük 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 1 - Yumuşacık Sözler Gülen Yüzler 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 2 - Afiyet Olsun Vücudumuz Sağlık Bulsun 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 3 - Sevgi Dolu Kalpler Mutlu Çocuklar 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 4 - Kurallara Uyuyoruz Huzurla Yaşıyoruz 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 5 - Temiz Günler Sağlıklı Nesiller 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 6 - Sevimli Hayvanlar Merhametli Çocuklar 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 7 - Saygı Duyarız Sevgiyi Hak Ederiz 3-6 yaş

Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 8 - Okulumuzu Seviyoruz Kurallara Uyuyoruz 3-6 yaş

Sally Doherty Minik Ayıcık Nerede? 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 1 Zeynep Hastaneye Gidiyor 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 2 Elif Ameliyat Oluyor 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 3 Kaan'In Sallanan Dişi 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 4 Benim Babam Doktor 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 5 Benim Kolum Alçıda 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 6 Kardeşim Hastanede 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 7 Hastane Arkadaşım 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 8 A'Dan Z'Ye Hastane 3-6 yaş

Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 9 Ben Şimdi Nasıl Hissediyorum 3-6 yaş

Ann Tobias Sevimli Ördekler 3-6 yaş

Antonio Gramsci Fare ile Dağ 3-6 yaş

Arife Aydın Affetmek Ne Güzel 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 1 - Subhanallah 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 2 - Elhamdülillah 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 3 - Allahuekber 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 4 - Bismillah 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 5 - Maşallah 3-6 yaş

Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 6 - İnşallah 3-6 yaş

Arife Aydın Güneş ile Kovalamaca 3-6 yaş

Arife Aydın Hastaları Mutlu Etmek Ne Güzel 3-6 yaş

Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Ailesine Nasıl Bağlı 3-6 yaş

Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Arkadaşça Oynuyor 3-6 yaş

Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Paylaşmayı Öğreniyor 3-6 yaş

Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Yardımlaşıyor 3-6 yaş

Arife Aydın Kardeşlik Oyunu Ne Güzel 3-6 yaş

Arife Aydın Selamlaşmak Ne Güzel 3-6 yaş

Arife Aydın Yardımlaşmak Ne Güzel 3-6 yaş

Roger Hargreaves Bay Hapşırık 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 1 Ailem 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 10 Okulumuz 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 2 Hayvanat Bahçesi 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 3 Alışveriş 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 4 Duyu Organları 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 5 Tatilde 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 6 Mevsimler 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 7 Araçlar 3-6 yaş

Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 9 Etkinlikler 3-6 yaş

Future Co Sevimli Hayvanlar Serisi (Jumbo Yüzüyor) 3-6 yaş

Future Co Sevimli Hayvanlar Serisi (Kahverengi Ayıcık Balını İstiyor) 3-6 yaş

Cathy Khattar Hep Yanımda 3-6 yaş

Kasmir Huseinovic , Andrea Petrlik Kaplumbağa ve Kazlar 3-6 yaş

Kasmir Huseinovic , Andrea Petrlik Köy Faresi ile Şehir Faresi 3-6 yaş

Şermin Yaşar Cesaret Sandığı 3-6 yaş

Şermin Yaşar Çok Hayal Kuran Çocuk 3-6 yaş

Şermin Yaşar Garip Bir Kuyruk 3-6 yaş

Şermin Yaşar Uyuyor musun? 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 1 - Yalnız Taşın Masalı 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 2 - Taşlangozun Masalı 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 3 - Taş Oyunları 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 4 - Afacan Taşların Masalı 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 5 - İsimsiz Taşın Masalı 3-6 yaş

Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 6 - Taşların Şarkısı 3-6 yaş

Su-Bok Choi Can Dostumuz Ağaçlar 3-6 yaş

Melike Günyüz İlkbahar Prensi 3-6 yaş

Hatice Özdemir Tülün Ormanın En Sıradan Ağacı 3-6 yaş

Da-Jeong Yu Suyun Döngüsü 3-6 yaş

Ezgi Berk Kitap Tamircisi Toprak 3-6 yaş

Marion Deuchars Bob ve Mavi Sanatı 3-6 yaş

İsmet Bertan Minik Tosbi Evini Arıyor 3-6 yaş

Sedef Örsel Uçuç Böceği Bon Bon 3-6 yaş

Caroline Pedler Benim Canım Ailem 3-6 yaş

Kolektif Sarıl Bana 3-6 yaş

Bethany Christou Ağır Aksak 3-6 yaş

Melanie Joyce Hortumuma Çörek Kaçtı! 3-6 yaş

Rachel Elliott Küçük Penguen Sudan Korkuyor 3-6 yaş

John Kelly Küçük Usta Buci 3-6 yaş

Richard Edwards Mutlu Suaygırı 3-6 yaş

Katie Daynes Uzay Nasıl Bir Yer? 3-6 yaş

Sandrine Deredel Rogeon Atakan Dizisi - Geceyi Annesiyle Geçiriyor 3-6 yaş

Sandrine Deredel Rogeon Atakan Dizisi - Süpermarkete Gidiyor 3-6 yaş

Aline De Petingy Cemile - Hayvanat Bahçesinde 3-6 yaş

Aline De Petingy Cemile - Okula Gitmek İstemiyor 3-6 yaş

Aline De Petingy Cemile - Tatile Çıkıyor 3-6 yaş

Aline De Petingy Cemile Kabus Görüyor 3-6 yaş

Aline De Petingy Cemile Parka Gidiyor 3-6 yaş

Gillian Shields Kitapkurdu Lily 3-6 yaşEsra Sargut Annemi Seviyorum Çünkü 3-6 yaş

Merve Akman Babamı Seviyorum Çünkü 3-6 yaş

Murat Gülcen Bilge Ağaç Tornuk ve Ağaçkakan Tuki 3-6 yaş

Esra Sargut Çizgilerini Sevmeyen Zebra 3-6 yaş

Merve Akman Ihlamur Ağacı 3-6 yaş

Tülin Kozikoğlu Bulutunu Arayan Su Damlası 3-6 yaş

Elif Yemenici Eyvah Kalbim Kırıldı 3-6 yaşÇ

Elif Yemenici Eyvah Kim Oldum Ben 3-6 yaş

Claudia Rueda Kayakçı Tavşan 3-6 yaş

Jennifer Moore- Mallinos Kayıp Çocuk Odası 3-6 yaş

Tülin Kozikoğlu Kelebeğini Arayan Ayşe 3-6 yaş

Paula Carbonell Kelebeklerin Yolculuğu 3-6 yaş

Tülin Kozikoğlu Kıskanç Kurbağa Eda 3-6 yaş

Özge Bahar Sunar Kirpi ve Sergi 3-6 yaş

Eve Herrmann Montessori Öykülerim Misafir Geliyor 3-6 yaş

Eve Herrmann Montessori Öykülerim Odamızı Topluyoruz 3-6 yaş

Eve Herrmann Montessori Öykülerim Yaralı Kuş 3-6 yaş

Aytül Akal Ne Anlatalım? - Ormanda Oyun Serisi 3 3-6 yaş

Aytül Akal Ne Yiyelim? - Ormanda Oyun Serisi 4 3-6 yaş

Barroux Nerede Bu Fil 3-6 yaş

Şiirsel Taş Sol Sağ Kitabım 3-6 yaş

Yıldıray Karakiya Şuşu, Can ve Dörtteker 3-6 yaş

Ann Tobias Benim Sevimli Tavşanım 3-6 yaş

Nural Birden Oyuncu Bulut 3-6 yaş

Eric Carle Kafası Karışık Bukalemun 3-6 yaş

Daniel Duncan Güney 3-6 yaş

Mary Logue Kaplan Uykusu 3-6 yaş

Monika Filipina Bak Sen Şu Kedilere 3-6 yaş

Jean Leroy- Berengere Delaporte Kutup Ayısı Olmak İsteyen Boz Ayı 3-6 yaş

Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Çizgi 3-6 yaş

Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Renk 3-6 yaş

Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Ses 3-6 yaş

Tunç Atalay Huysuz Kaktüs 3-6 yaş

Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin Oyun Oynuyor 3-6 yaş

Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin'in Gizli Kulübü 3-6 yaş

Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin'in Okul Gezisi 3-6 yaş

Stephanie Ledu İlk Bilgi Hazinem - Kediler 3-6 yaş

Eric Carle Aç Tırtıl 3-6 yaş

Seza Kutlar Aksoy Nil Soru Soruyor 3-6 yaş

Güliz Dülgeroğlu Küpçü Kısa Çoraplı Zürafa 3-6 yaş

Lale Süphandağı Deniz Kaplumbağası Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş

Lale Süphandağı Gül Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş

Lale Süphandağı Kelebek Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş

Lale Süphandağı Kiraz Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 2 - Tali Ellerini Yıkıyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 7 - Tali Eşyalarını Paylaşıyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 9 - Tali Söz Dinliyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 1 - Tali Kendine Güveniyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 2 - Tali Sırasını Bekliyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 4 - Tali'nin Kardeşi Doğuyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 5 - Tali Hatasını Anlıyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 6 - Tali Hastanede Yatıyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 8 - Tali Sorumluluğunu Öğreniyor 3-6 yaş

Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 9 - Tali Okula Gidiyor 3-6 yaş

Nadine Brun-Cosme Büyük Kurt ve Küçük Kurt - Beklenmeyen Misafir 3-6 yaş

Nadine Brun-Cosme Büyük Kurt ve Küçük Kurt - Güzelim Portakal 3-6 yaş

Ferida Wolff-Harrıet May Savitz Masal Battaniyesi 3-6 yaş

Ayça Atçı İlk Hikayelerim Dizisi 1 Yaş Hikayeleri 3-6 yaş

Esra Uygun , Sezai Ozan Zeybek Kim Kurtarsın Bu Ayıyı 3-6 yaş

Farideh Khalatbaree Hepimiz Seniniz 3-6 yaş

Akram Ghasempour, Lisa J. Barjesteh Mutlu Kaplumbağa 3-6 yaş

Mohammed R. Shams, Ali Mafakheri Renkli Dilekler Uçurtması 3-6 yaş

Kambiz Kakavand, R.Manuchehri Uçan Balık 3-6 yaş

Allan Peterkin Uçup Giden Battaniye 3-6 yaş

Carl Johan Forssen Uyumak İsteyen Tavşan 3-6 yaş

Gemma Merino Ağaca Tırmanan İnek 3-6 yaş

Fiona Woodcock Bahar Bir Değişim Hikayesi 3-6 yaş

Claire Freedman Biz Bir Aileyiz 3-6 yaş

Sue Hendra, Paul Linnet Bonbon Firarda 3-6 yaş

David Bedford , Mandy Stanley Bubu ile Mimi Yüzen Kütüphane 3-6 yaş

Claire Freedman Büyükannem ve Büyükbabamla Bir Gün 3-6 yaş

Caryl Hart, Ed Eaves Dikkat Bu Müzede Kutup Ayısı Var 3-6 yaş

Elli Woollard, Benji Davies Ejderha ve Leziz Şovalye 3-6 yaş

Anna Kemp Gergedanlar Krep Yemez 3-6 yaş

Fiona Summers , Linda Sarah Gökyüzündeki Gizli Bahçe 3-6 yaş

Claire Freedman Kayıp Köpek Üzüm 3-6 yaş

Gemma Merino Kırpılmayı Sevmeyen Koyun 3-6 yaş

Claire Freedman , Jane Massey Meli'nin Çılgın Saçları 3-6 yaş

Sue Hendra Pasta 3-6 yaş

David Bedford & Mandy Stanley Roko Püfleyen Küçük Dinozor 3-6 yaş

Gemma Merino Suyu Sevmeyen Krokodil 3-6 yaş

Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Hastalanınca 3-6 yaş

Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Teşekkür Ediyor 3-6 yaş

Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Uyuyunca 3-6 yaş

Kolektif Tombik Ayı Uyuyamıyor 3-6 yaş

Frann Preston-Gannon Bir Lemurdan Nasıl Kurtulursun? 3-6 yaş

Aytül Akal Ne Boyayalım? - Ormanda Oyun Serisi 2 3-6 yaş

Aytül Akal Ne Oynayalım? - Ormanda Oyun Serisi 1 3-6 yaş

Rabia Karzan Subhanallah Allah'ım 3-6 yaş

Jochen Till Senin İçin Buradayım 3-6 yaş

Francesca Sanna Arkadaşım Korku 3-6 yaş

Zeynep Sevde Uyuyamayan Koala 3-6 yaş

Kolektif Ben Bir Çiftçiyim 3-6 yaş

Sam Mcbratney Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum? 3-6 yaş

Alberto Pellai , Barbara Tamborini Her Şeyi İsterim, Kral Benim! 3-6 yaş

Alberto Pellai , Barbara Tamborini Kendi Yatağımda Uyumayacağım! 3-6 yaş

Alberto Pellai , Barbara Tamborini Kurallardan Nefret Ediyorum 3-6 yaş

Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal Sana Kek Yaptım 3-6 yaş

Heidi Howart Babam Neden Burada Değil 3-6 yaş

Anna Milbourne Bebekler Nereden Gelir 3-6 yaş

Heidi Howart Beni Mutlu Eden Ne? 3-6 yaş

Berta Garcia Sabates/ Armelle Modere Benim Küçük Kardeşim 3-6 yaş

Suzanne Slade Bir Kral Kelebeğinin Yolculuğu 3-6 yaş

Anna Milbourne Bir Milyon Ne Kadar Büyük? 3-6 yaş

Aleix Cabrera/ Armelle Modere Çevremize Özen Göstermek 3-6 yaş

Anna Milbourne Çiftlikte 3-6 ya

Anna Milbourne Deniz Kıyısında 3-6 yaş

Anna Milbourne Deniz Ne Kadar Derin? 3-6 yaş

Anna Milbourne Denizin Altında 3-6 yaş

Anne Civardi Diş Hekiminde 3-6 yaş

Nicki Palin, Dr. Mike Goldsmith Gezegenimiz Dünya 3-6 yaş

Anna Milbourne- Serena Righetti Gökyüzü Ne Kadar Yüksek 3-6 yaş

Anna Milbourne Güneşli Bir Gün 3-6 yaş

Alison Formento Haydi Sayalım Ağaçlar 3-6 yaş

Alison Formento Haydi Sayalım Arılar 3-6 yaş

Alison Formento Haydi Sayalım Denizler 3-6 yaş

Joan Holub Haydi Sayalım Elmalar 3-6 yaş

Cristina Falcon Maldonado / Josep Maria Cardona Hep Beraber Olmak Güzel 3-6 yaş

Kim Su Hyeon , Jo Eun Hwa İlk Adımlar Arılar Ne Görür? 3-6 yaş

Eom Mi-Rang İlk Adımlar Ayıcık Baskı Yapıyor 3-6 yaş

Kim Ji Wu İlk Adımlar Baharın Peşinde 3-6 yaş

Kim Cecil İlk Adımlar Bir Küçük Fasulye 3-6 yaş

Eom Mi-Rang İlk Adımlar Çantada Ne Var? 3-6 yaş

Kim Su Hyeon İlk Adımlar İşte Burada 3-6 yaş

Eom Mi-Rang İlk Adımlar Kutuda Na Var? 3-6 yaş

Jeong Jin Ee İlk Adımlar Pastel Yol 3-6 yaş

Kim Cecil İlk Adımlar Uyuyamıyorum 3-6 yaş

Kim Cecil İlk Adımlar Üç Ayı 3-6 yaş

Anna Milbourne Karlı Bir Gün 3-6 yaş

Anna Milbourne & Cathy Shimmen Kelebek 3-6 yaş

Cristina Falcon Maldonado / Josep Maria Cardona Kendim Olmaktan Mutluyum 3-6 yaş

Bridget Fitzgerald Muhteşem Atlar 3-6 yaş

Bridget Fitzgerald Muhteşem Köpekbalıkları 3-6 yaş

Bridget Fitzgerald Muhteşem Yavru Hayvanlar 3-6 yaş

Anna Milbourne Rüzgarlı Bir Gün 3-6 yaş

Laura Purdie Salas Su Dedikleri Var Ya 3-6 yaş

Peter Carnavas Şehirdeki Son Ağaç 3-6 yaş

Laura Purdie Salas Taş Dedikleri Var Ya 3-6 yaş

Anne Civardi , Stephen Cartwright Uçakta 3-6 yaş

Anna Milbourne Yağmurlu Bir Gün 3-6 yaş

Laura Purdie Salas Yaprak Dedikleri Var Ya 3-6 yaş

Heidi Howart Yaşlı Ayılar Ağaca Tırmanamaz 3-6 yaş

Anne Civardi , Stephen Cartwright Yeni Evde 3-6 yaş

Anna Milbourne Yer Altında 3-6 yaş

Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kamp 3-6 yaş

Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kar Fırtınası 3-6 yaş

Kolektif Çiftlik Öyküleri - Kayıp Sürü 3-6 yaş

Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kırda Piknik 3-6 yaş

Kolektif Çiftlik Öyküleri - Tarçın'In Tren Yolculuğu 3-6 yaş

Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Traktör Macerası 3-6 yaş

Heather Amery - Stephen Cartwright Çiftlik Öyküleri-Buharlı Tren 3-6 yaş

Melanie Joyce, Mark Chambers Dedektif Can 3-6 yaş

Liane Schneider Elif Alışverişe Gidiyor 3-6 yaş

Liane Schneider Elif Doktora Gidiyor 3-6 yaş

Liane Schneider Elif Hastalandı 3-6 yaş

Kolektif İlk Resimli Sözlüğüm 3-6 yaş

Feridun Oral Kırmızı Kanatlı Baykuş 3-6 yaş

Catherine Rayner Koca Roni 3-6 yaş

Melanie Joyce Minik Ayı Denize Gidiyor 3-6 yaş

Ruth Martin Minik Kaşifler / Yollarda 3-6 yaş

Michael Engler Pamuk ile Topak Arkadaşım Nerede? 3-6 yaş

Duncan Beedie Utangaç Ayı Monti 3-6 yaş

Sam Usher Yağmur 3-6 yaş

Dilara Kavaklıoğlu Biri Annemi Durdursun! 3-6 yaş

Richard Byrne Bu Kitap Benim Köpeğimi Yedi 3-6 yaş

Emily Winfield Martin Harika Şeyler Yaşayacaksın 3-6 yaş

David Melling Üzülme Sarıl Can 3-6 yaş

Susanna Isern Bir Dostluk Masalı 3-6 yaş

Çiğdem Gündeş Kırmızı Ayakkabı 3-6 yaş

Buket Kılıç Kedim Pazartesi 3-6 yaş

Buket Kılıç Kedim Pazartesi 3-6 yaş

Ayla Çınaroğlu / Ayşe Çınaroğlu Üç Kuzucuk Büyük Şenlik Günü 3-6 yaş

Ayla Çınaroğlu Veli'nin Kurabiyesi 3-6 yaş

Coralie Saudo/ Kris Di Giacomo Babam Uyumak Bilmiyor 3-6 yaş

Susanna Isern , Marco Soma Yediuyur Nerede Uyur? 3-6 yaş

Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Vedüd Allah 3-6 yaş

Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Vedüd Allah 3-6 yaş

Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Basir Allah 3-6 yaş

Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Kuddüs Allah 3-6 yaş

Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Rezzak Allah 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 1 Enes' in Bir Sırrı 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 2 Güzel Bir Koku 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 3 Zeyd' in Uyku Duası 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 4 Umeyr' in Yavru Kuşu 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 5 Ağaca Taş Atan Çocuk 3-6 yaş

Özkan Öze Küçük Sahabiler - 6 Enes' in Görevi 3-6 yaş

Mevlana İdris Masal Alan Adam 3-6 yaş

Sara Şahinkanat Annemin Çantası 3-6 yaş

Bilgin Adalı Arkadaşım Papi 3-6 yaş

Michael Engler Bay Tavşan'ın Bir Fikri Var 3-6 yaş

Feridun Oral Beklenmedik Misafir 3-6 yaş

Feridun Oral Bu Kış Kimse Üşümeyecek 3-6 yaş

Kerstin Schoene Canım Arkadaşlarım 3-6 yaş

Feridun Oral Dedemin Hayal Defteri 3-6 yaş

Doğan Gündüz - Elif Yemenici En Sevdiğim Oyuncak 3-6 yaş

Feridun Oral Farklı Ama Aynı 3-6 yaş

James Mayhew Katie ve Ayçiçekleri 3-6 yaş

Feridun Oral Kırmızı Elma 3-6 yaş

Celine Lamour-Crochet Küçük Hasır Şapka 3-6 yaş

Feridun Oral Meyveleri Kim Yemiş? 3-6 yaş

Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 14 Yavru Kanaryalar 3-6 yaş

Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 16 Kumdan Kale 3-6 yaş

Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 19 Balon Macerası 3-6 yaş

Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 26 Gece Misafiri 3-6 yaş

Filiz Özdem Umudunu Yitirmeyen Sığırcık 3-6 yaş

Sara Şahinkanat-Feridun Oral Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Ambulans Doktoru 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Arıcı 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Astronot 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Fırıncı 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Kamyon Şoförü 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Motosikletli Polis 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Otobüs Şoförü 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Pilot 3-6 yaş

Ralf Butschkow Arkadaşım Temizlik İşçisi 3-6 yaş

Aurore Gauthier Arthur ve Mila ile Çevreyi Keşfetsek 3-6 yaş

Lydie Barusseau Arthur ve Mila ile Her Şeyi Kendi Başımıza Yapsak 3-6 yaş

Aurore Gauthier Arthur ve Mila ile Konuşarak Anlaşsak 3-6 yaş

Lydie Barusseau Arthur ve Mila ile Ortalığı Toplasak 3-6 yaş

Kolektif Ben Bir Bilim İnsanıyım 3-6 yaşKolektif Ben Bir Doktorum 3-6 yaş

Kolektif Ben Bir İnşaat İşçisiyim 3-6 yaşKolektif Ben Bir İtfaiyeciyim 3-6 yaş

Kolektif Ben Bir Öğretmenim 3-6 yaş

Kolektif Ben Bir Pilotum 3-6 yaş

Lider Hepgenç Göbeklitepe Oyun Parkı 3-6 yaş

Tülin Kozikoğlu Harika Bir Uçurtma 3-6 yaş

Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Hiç Suçiçeği Çıkardınız mı? 3-6 yaş

Lider Hepgenç Kapadokya Eğlence Diyarı 3-6 yaş

Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Köpeğimi Arıyorum Gören Var mı? 3-6 yaş

Kolektif Kuzucuğa Yün Palto - Momo ile Mimi 3-6 yaş

Michelle Robinson Mamut Yıkama Rehberi 3-6 yaş

Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Meyvesiz Ağaç 3-6 yaş

Eric Carle Minik Tohum 3-6 yaş

Rabia Nazik Yüksel Öfke Kuşları Orkestrası 3-6 yaş

Christine Beigel Paylaşabiliriz - Momo İle Mimi 3-6 yaş

Kolektif Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum - Bergamot Uyuyor Mu? 3-6 yaş

Kolektif Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum - Bu Adil Değil! 3-6 yaş

Kolektif Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum - Hayır, Ben Yapmadım! 3-6 yaş

Kolektif Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum - Konuş Benimle Küçük Kedi 3-6 yaş

Christine Beigel Renkler ve İlk Çizimlerimiz - Momo İle Mimi 3-6 yaş

Kolektif Kartopu 3-6 yaş

Kolektif Ama Bu Balığın Parmakları Var! 3-6 yaş

Lydia Montis Okulda İlk Günüm 3-6 yaş

Sebastien Braun Cingöz'ün En Güzel Günü 3-6 yaş

Sam Mcbratney En Çok Hangimizi Seviyorsun? 3-6 yaş

Idan Ben-Barak İçinde Bir İskelet Var! 3-6 yaş

Kristien Aertssen Sevgi Kraliçesi 3-6 yaş

Brendan Wenzel Hepi Topu Bir Tekir 3-6 yaş