Bakanlık onaylı 0-6 yaş için çocuk kitapları

Çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikologların arasında bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu, kitapları inceleyerek çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun içerikli, güvenle okunabilecek kitap listesini paylaştı.
0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu bin 93 adet kitabın bulunduğu liste Bakanlığın resmi adresinden paylaşıldı.
Bakanlık tarafından hazırlanan listede Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck’in İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de bulunmaktadır.
İŞTE YAŞLARA GÖRE BAKANLIK ONAYLI KİTAP LİSTESİ:
Yazarın Adı - Kitabın Adı - Yaş Grubu
Kolektif Bu Hayvanlar Nerede Yaşar 0-2 yaş
Kolektif İlk Kelimelerim 0-2 yaş
Kolektif Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor 0-2 yaş
Kolektif Sevimli Kedi Evini Keşfediyor 0-2 yaş
Kolektif Uyku Zamanı 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Çiftlik 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Dinazorlar 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Hayvanlar 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim İlk Sözcükler 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim İş Makineleri 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Kediler 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Köpekler 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Renkler 0-2 yaş
Kolektif İlk Adım Setim Yavru Hayvanlar 0-2 yaş
Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Kedicik) 0-2 yaş
Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Köpekcik) 0-2 yaş
Kimberley Scott Zıplayan Kitaplar (Tavşancık) 0-2 yaş
Kolektif Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız 0-2 yaş
Jane Foster İlk Kitaplarım 1-2-3 0-2 yaş
Jane Foster İlk Sözcüklerim 0-2 yaş
Jane Foster Siyah Beyaz 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Çiftlik 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Kelimeler 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Renkler Ve Şekiller 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Su Sıçrat! 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı - Taşıtlar 0-2 yaş
Kolektif Bebeğimin İlk Kitabı -Hayvanlar 0-2 yaş
Kolektif Eğlenceli Renkler 0-2 yaş
Ömer Canbir Hayvanlar - Haydi Öğren 0-2 yaş
Kolektif İlk Sözcüklerim - Eşleştir Öğren 0-2 yaş
Ömer Canbir Kendini Keşfet - Haydi Öğren 0-2 yaş
Ömer Canbir Sayılar - Haydi Öğren 0-2 yaş
Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Hayvanlar) 0-2 yaş
Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Kavramlar) 0-2 yaş
Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Renkler Ve Şekiller) 0-2 yaş
Kolektif Yumuşak Kitaplarım Serisi (Sözcükler) 0-2 yaş
Kolektif Cee Ee Haydi Beni Bul - Orman 0-2 yaş
Kolektif Cee Ee Haydi Beni Bul - Çiftlik 0-2 yaş
Kolektif Ce-Ee Haydi Beni Bul-Renkler 0-2 yaş
Pati Eğitim Gereçleri Rüya Banyoda 0-2 yaş
Pati Eğitim Gereçleri Rüya Giyiniyor 0-2 yaş
Kolektif Bebek Dokun Öğren (Gökkuşağı) 0-2 yaş
Kolektif Bebek Dokun Öğren (Neşeli Saklambaç) 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Aslan Kükremesini Arıyor 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Koala Ağacını Arıyor 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Kuzucuk Şapkasını Arıyor 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Hayvanlar 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Köpekler 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Köpekler 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Renkler 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Taşıtlar 0-2 yaş
Kolektif Sobe! Uyku Zamanı 0-2 yaş
Giovanna Mantegazza Dönen Tekerlekler 0-2 yaş
Asiye Aslı Aslaner Balık Noni ve Sevimli Dostları 0-2 yaş
Asiye Aslı Aslaner Kedi Tırmık ve Sevimli Dostları 0-2 yaş
Asiye Aslı Aslaner Sincap Simi ve Sevimli Dostları 0-2 yaş
Anna Milbourne Gezi Kitabım Hayvan Yuvaları 0-2 yaş
Anna Milbourne Gezi Kitabım Uzay 0-2 yaş
Jane Wolfe Burada Kim Yaşıyor 0-2 yaş
Jane Wolfe- Tors Benham Buradan Ne Geçecek? 0-2 yaş
Joy Gasney Hareketli Gün 0-2 yaş
Rebecca Finn Hareketli İnşaat 0-2 yaş
Rebecca Finn Hareketli Lunapark 0-2 yaş
Joy Gasney Hareketli Makineler 0-2 yaş
Rebecca Finn Hareketli Oyun Saati 0-2 yaş
Joy Gasney Hareketli Oyuncaklar 0-2 yaş
Rebecca Finn Hareketli Tren 0-2 yaş
Fhiona Galloway İzle Beni 0-2 yaş
Kolektif Müzikli Kitap Benim Şarkım 0-2 yaş
Fiona Watt Orman Orkestrası Müzikli Kitap 0-2 yaş
Jane Cabrera Rengarenk Dünyamız Gökkuşağı Kitabı 0-2 yaş
Jane Cabrera Sayılarla Dünyamız 0-2 yaş
Jane Cabrera Şekillerle Dünyamız 0-2 yaş
Jane Cabrera Zıtlıklarla Dünyamız 0-2 yaş
Oakley Graham Meraklı Tavşan - Dokun Takip Et 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Ayıcık Evini Arıyor 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Tilki Kuyruğunu Arıyor 0-2 yaş
Jedda Robaard Minik Zebra Çizgilerini Arıyor 0-2 yaş
4 YAŞ VE ÜSTÜNE UYGUN ÇOCUK KİTAPLARI
Carles Porta Uçuşan Yapraklar 4 +
Eda Albayrak Saklanıyorum 4+
Gül Ezgi Karaman Vera`nın Şifalı Çiçekleri 4 +
Behiç Ak Karadeniz'deki Yunus 4+
Fatih Dikmen,Zeynep Sevde Yeşil Günlük 6 +
Eda Dinçer Yeşil Misketçik 4+
3-6 YAŞ KİTAPLARI
Anita Ganeri Kasırga Avcıları 0-6 Yaş
Hüseyin Keleş Lionel Messi - O Bir Uzaylı 0-6 Yaş
Uzman Pedagog Filiz Kamalı Kaplan Küçük Bostan 0-6 Yaş
Ruby Brown Anne ile Kucaklaşmak 3-6 yaş
Ruby Brown Baba ile Bir Gün 3-6 yaş
Matthew Morgan , Gabriel Alborozo Bob Endişe Etmemeyi Öğretiyor 3-6 yaş
Jennifer Moore- Mallinos Büyük Çocukların Okuluna Hazırlanmak 3-6 yaş
Daniel Howarth Dedeciğimi Seviyorum Çünkü... 3-6 yaş
Libby Hathorn, Gaye Chapman Düşler Bahçesi 3-6 yaş
Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Kediler 3-6 yaş
Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Koyunlar 3-6 yaş
Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Köpekler 3-6 yaş
Emilie Belineau Hayvanları Tanıyalım / Tavşanlar 3-6 yaş
Jennifer Moore-Mallinos Her Kahraman Pelerin Giymez 3-6 yaş
Mark Pett- Gary Rubinstein Hiç Hata Yapmayan Kız 3-6 yaş
Emilie Beaumont, Stephanie Redo İlk Bilgilerim - Gökyüzü 3-6 yaş
Lesley Sims Karınca ile Ağustos Böceği 3-6 yaş
Mark Sperring Mabel ve Ben - En İyi Arkadaşım 3-6 yaş
Jennifer Moore-Mallinos Sakin Ol ve Acele Etme 3-6 yaş
Ruth Ohi Tilki ve Sincap - Arkadaş Oluyor 3-6 yaş
Ruth Ohi Tilki ve Sincap - Yeni Arkadaşı 3-6 yaş
Corrinne Averiss , Gabriel Alborozo Tom Arkadaş Edinmeyi Öğreniyor 3-6 yaş
Jane Clarke Uykucu Aslan Nasıl Uyur? 3-6 yaş
Kristi Yamaguchi Yardımsever Cara 3-6 yaş
Yasemin Şakar Dondurmanın Gizli Tarifi 3-6 yaş
Noelia Blanco Değirmenler Vadisi 3-6 yaş
Özge Altınok Lokmanhekim Dünyanın En Güzel Ülkesi 3-6 yaş
Charlotte Belliere Sen de Hayal Edebilirsin 3-6 yaş
Carole Bauvers Karanlıktan Korkulmaz Ki 3-6 yaş
Aysun Berktay Özmen Arı Bizzi Doğayı Keşfediyor 3-6 yaş
Helen Stepens Aslanını Nasıl Saklarsın? 3-6 yaş
Aysun Berktay Özmen İlkbahar - Elma Çiçeği Yarışı 3-6 yaş
Ayşe Gülay Hakyemez Kar Tanesi Pastası 3-6 yaş
Aysun Berktay Özmen Kış - Mükemmel Bir Barınak 3-6 yaş
Peter H. Reynolds Nokta 3-6 yaş
Arianna Candell Okulda Nasıl Davranalım? 3-6 yaş
Arianna Candell Okulda Nasıl Davranalım? 3-6 yaş
Arianna Candell Parkta Nasıl Davranalım? 3-6 yaş
Aysun Berktay Özmen Salyangoz ve Mor Böcek 3-6 yaş
Emily Gravett Temiz 3-6 yaş
Ross Burach Ben Sandalye Değilim! 3-6 yaş
Lori Haskins Houran Bir Sevgi Masalı 3-6 yaş
Ross Burach Çorbamda Zürafa Var 3-6 yaş
Annie Silvestro Kütüphane Tavşanı 3-6 yaş
Deborah Hopkinson Sevgili Öğretmenim 3-6 yaş
Doreen Cronin Yazı Yazan İnekler 3-6 yaş
Maria Loretta Giraldo, Micoletta Bertelle Noktalarım Nerede? 3-6 yaş
Özgür Özgülgün Annemin Sesinden Hikayeler 3-6 yaş
Merve Başcumalı Havuç Kız 3-6 yaş
Ferit Avcı Kırmızı Fil'i Gördünüz mü? 3-6 yaş
Can Göknil Kuyruksuz 3-6 yaş
Behiç Ak Rüzgarın Üzerindeki Şehir 3-6 yaş
Behiç Ak Uyurgezer Fil 3-6 yaş
Melih Tuğtağ Alaca Efsanesi 3-6 yaş
Merve Gülcemal Bil Bakalım Hangi Meyve ? / Rabbimi Tanıyorum 1 3-6 yaş
Sena Yazıcı Bir Avuç Hayal 3-6 yaş
İlknur Koç Aytaç Bir Kudüs Masalı 3-6 yaş
Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 1 / Sevimli Canavar Abi Oluyor 3-6 yaş
Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 2 / Canavar Kalbi 3-6 yaş
Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 3 / O Benim Trenim 3-6 yaş
Merve Gülcemal Canavar Kardeşler 4 - Minikler Okula Gider Mi? 3-6 yaş
Özge Öztürk Tokel Dışarıda Ne Var? -Vili ile Vigi 3-6 yaş
Ayşe Sevim Dünyayı Gezmek İsteyen Çorap 3-6 yaş
Gamze Özdemir Gökyüzünü Seven Çocuk 3-6 yaş
Volkan Göker, Suhube Göker Minik Sayılar 3-6 yaş
Tuğba Coşkuner Pışpış Meraklı Bakış 3-6 yaş
Tuğba Akbey İnan Unutulan Araba/Duygularımı Fark Ediyorum 3 3-6 yaş
Özge Öztürk Tokel Vili ile Vigi 3-6 yaş
Ann Tobias Arkadaşım Köpük 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 1 - Yumuşacık Sözler Gülen Yüzler 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 2 - Afiyet Olsun Vücudumuz Sağlık Bulsun 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 3 - Sevgi Dolu Kalpler Mutlu Çocuklar 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 4 - Kurallara Uyuyoruz Huzurla Yaşıyoruz 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 5 - Temiz Günler Sağlıklı Nesiller 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 6 - Sevimli Hayvanlar Merhametli Çocuklar 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 7 - Saygı Duyarız Sevgiyi Hak Ederiz 3-6 yaş
Nalan Aktaş Sönmez Çiçekler Sınıfı 8 - Okulumuzu Seviyoruz Kurallara Uyuyoruz 3-6 yaş
Sally Doherty Minik Ayıcık Nerede? 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 1 Zeynep Hastaneye Gidiyor 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 2 Elif Ameliyat Oluyor 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 3 Kaan'In Sallanan Dişi 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 4 Benim Babam Doktor 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 5 Benim Kolum Alçıda 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 6 Kardeşim Hastanede 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 7 Hastane Arkadaşım 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 8 A'Dan Z'Ye Hastane 3-6 yaş
Ezgi Perktaş Sağlık Hikayeleri 9 Ben Şimdi Nasıl Hissediyorum 3-6 yaş
Ann Tobias Sevimli Ördekler 3-6 yaş
Antonio Gramsci Fare ile Dağ 3-6 yaş
Arife Aydın Affetmek Ne Güzel 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 1 - Subhanallah 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 2 - Elhamdülillah 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 3 - Allahuekber 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 4 - Bismillah 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 5 - Maşallah 3-6 yaş
Sema Çelem Benim Güzel Kelimelerim 6 - İnşallah 3-6 yaş
Arife Aydın Güneş ile Kovalamaca 3-6 yaş
Arife Aydın Hastaları Mutlu Etmek Ne Güzel 3-6 yaş
Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Ailesine Nasıl Bağlı 3-6 yaş
Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Arkadaşça Oynuyor 3-6 yaş
Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Paylaşmayı Öğreniyor 3-6 yaş
Gülşen Ünüvar Havuç Kurdu Bi Di Ki / Bak Nasıl Yardımlaşıyor 3-6 yaş
Arife Aydın Kardeşlik Oyunu Ne Güzel 3-6 yaş
Arife Aydın Selamlaşmak Ne Güzel 3-6 yaş
Arife Aydın Yardımlaşmak Ne Güzel 3-6 yaş
Roger Hargreaves Bay Hapşırık 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 1 Ailem 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 10 Okulumuz 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 2 Hayvanat Bahçesi 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 3 Alışveriş 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 4 Duyu Organları 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 5 Tatilde 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 6 Mevsimler 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 7 Araçlar 3-6 yaş
Özge Mardi Bayar Ege ile Ece Serisi 9 Etkinlikler 3-6 yaş
Future Co Sevimli Hayvanlar Serisi (Jumbo Yüzüyor) 3-6 yaş
Future Co Sevimli Hayvanlar Serisi (Kahverengi Ayıcık Balını İstiyor) 3-6 yaş
Cathy Khattar Hep Yanımda 3-6 yaş
Kasmir Huseinovic , Andrea Petrlik Kaplumbağa ve Kazlar 3-6 yaş
Kasmir Huseinovic , Andrea Petrlik Köy Faresi ile Şehir Faresi 3-6 yaş
Şermin Yaşar Cesaret Sandığı 3-6 yaş
Şermin Yaşar Çok Hayal Kuran Çocuk 3-6 yaş
Şermin Yaşar Garip Bir Kuyruk 3-6 yaş
Şermin Yaşar Uyuyor musun? 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 1 - Yalnız Taşın Masalı 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 2 - Taşlangozun Masalı 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 3 - Taş Oyunları 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 4 - Afacan Taşların Masalı 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 5 - İsimsiz Taşın Masalı 3-6 yaş
Ümit Yaşar Özkan, Elif Yaşar Özkan Taş Masallar 6 - Taşların Şarkısı 3-6 yaş
Su-Bok Choi Can Dostumuz Ağaçlar 3-6 yaş
Melike Günyüz İlkbahar Prensi 3-6 yaş
Hatice Özdemir Tülün Ormanın En Sıradan Ağacı 3-6 yaş
Da-Jeong Yu Suyun Döngüsü 3-6 yaş
Ezgi Berk Kitap Tamircisi Toprak 3-6 yaş
Marion Deuchars Bob ve Mavi Sanatı 3-6 yaş
İsmet Bertan Minik Tosbi Evini Arıyor 3-6 yaş
Sedef Örsel Uçuç Böceği Bon Bon 3-6 yaş
Caroline Pedler Benim Canım Ailem 3-6 yaş
Kolektif Sarıl Bana 3-6 yaş
Bethany Christou Ağır Aksak 3-6 yaş
Melanie Joyce Hortumuma Çörek Kaçtı! 3-6 yaş
Rachel Elliott Küçük Penguen Sudan Korkuyor 3-6 yaş
John Kelly Küçük Usta Buci 3-6 yaş
Richard Edwards Mutlu Suaygırı 3-6 yaş
Katie Daynes Uzay Nasıl Bir Yer? 3-6 yaş
Sandrine Deredel Rogeon Atakan Dizisi - Geceyi Annesiyle Geçiriyor 3-6 yaş
Sandrine Deredel Rogeon Atakan Dizisi - Süpermarkete Gidiyor 3-6 yaş
Aline De Petingy Cemile - Hayvanat Bahçesinde 3-6 yaş
Aline De Petingy Cemile - Okula Gitmek İstemiyor 3-6 yaş
Aline De Petingy Cemile - Tatile Çıkıyor 3-6 yaş
Aline De Petingy Cemile Kabus Görüyor 3-6 yaş
Aline De Petingy Cemile Parka Gidiyor 3-6 yaş
Gillian Shields Kitapkurdu Lily 3-6 yaşEsra Sargut Annemi Seviyorum Çünkü 3-6 yaş
Merve Akman Babamı Seviyorum Çünkü 3-6 yaş
Murat Gülcen Bilge Ağaç Tornuk ve Ağaçkakan Tuki 3-6 yaş
Esra Sargut Çizgilerini Sevmeyen Zebra 3-6 yaş
Merve Akman Ihlamur Ağacı 3-6 yaş
Tülin Kozikoğlu Bulutunu Arayan Su Damlası 3-6 yaş
Elif Yemenici Eyvah Kalbim Kırıldı 3-6 yaşÇ
Elif Yemenici Eyvah Kim Oldum Ben 3-6 yaş
Claudia Rueda Kayakçı Tavşan 3-6 yaş
Jennifer Moore- Mallinos Kayıp Çocuk Odası 3-6 yaş
Tülin Kozikoğlu Kelebeğini Arayan Ayşe 3-6 yaş
Paula Carbonell Kelebeklerin Yolculuğu 3-6 yaş
Tülin Kozikoğlu Kıskanç Kurbağa Eda 3-6 yaş
Özge Bahar Sunar Kirpi ve Sergi 3-6 yaş
Eve Herrmann Montessori Öykülerim Misafir Geliyor 3-6 yaş
Eve Herrmann Montessori Öykülerim Odamızı Topluyoruz 3-6 yaş
Eve Herrmann Montessori Öykülerim Yaralı Kuş 3-6 yaş
Aytül Akal Ne Anlatalım? - Ormanda Oyun Serisi 3 3-6 yaş
Aytül Akal Ne Yiyelim? - Ormanda Oyun Serisi 4 3-6 yaş
Barroux Nerede Bu Fil 3-6 yaş
Şiirsel Taş Sol Sağ Kitabım 3-6 yaş
Yıldıray Karakiya Şuşu, Can ve Dörtteker 3-6 yaş
Ann Tobias Benim Sevimli Tavşanım 3-6 yaş
Nural Birden Oyuncu Bulut 3-6 yaş
Eric Carle Kafası Karışık Bukalemun 3-6 yaş
Daniel Duncan Güney 3-6 yaş
Mary Logue Kaplan Uykusu 3-6 yaş
Monika Filipina Bak Sen Şu Kedilere 3-6 yaş
Jean Leroy- Berengere Delaporte Kutup Ayısı Olmak İsteyen Boz Ayı 3-6 yaş
Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Çizgi 3-6 yaş
Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Renk 3-6 yaş
Gülşah Yemen Sarıoğlu Bir Ses 3-6 yaş
Tunç Atalay Huysuz Kaktüs 3-6 yaş
Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin Oyun Oynuyor 3-6 yaş
Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin'in Gizli Kulübü 3-6 yaş
Paulette Bourgeois - Brenda Clark Franklin'in Okul Gezisi 3-6 yaş
Stephanie Ledu İlk Bilgi Hazinem - Kediler 3-6 yaş
Eric Carle Aç Tırtıl 3-6 yaş
Seza Kutlar Aksoy Nil Soru Soruyor 3-6 yaş
Güliz Dülgeroğlu Küpçü Kısa Çoraplı Zürafa 3-6 yaş
Lale Süphandağı Deniz Kaplumbağası Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş
Lale Süphandağı Gül Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş
Lale Süphandağı Kelebek Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş
Lale Süphandağı Kiraz Nasıl Yaratılıyor? 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 2 - Tali Ellerini Yıkıyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 7 - Tali Eşyalarını Paylaşıyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Davranış Eğitimi Seti 9 - Tali Söz Dinliyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 1 - Tali Kendine Güveniyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 2 - Tali Sırasını Bekliyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 4 - Tali'nin Kardeşi Doğuyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 5 - Tali Hatasını Anlıyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 6 - Tali Hastanede Yatıyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 8 - Tali Sorumluluğunu Öğreniyor 3-6 yaş
Berrin Göncü Işıkoğlu Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi 9 - Tali Okula Gidiyor 3-6 yaş
Nadine Brun-Cosme Büyük Kurt ve Küçük Kurt - Beklenmeyen Misafir 3-6 yaş
Nadine Brun-Cosme Büyük Kurt ve Küçük Kurt - Güzelim Portakal 3-6 yaş
Ferida Wolff-Harrıet May Savitz Masal Battaniyesi 3-6 yaş
Ayça Atçı İlk Hikayelerim Dizisi 1 Yaş Hikayeleri 3-6 yaş
Esra Uygun , Sezai Ozan Zeybek Kim Kurtarsın Bu Ayıyı 3-6 yaş
Farideh Khalatbaree Hepimiz Seniniz 3-6 yaş
Akram Ghasempour, Lisa J. Barjesteh Mutlu Kaplumbağa 3-6 yaş
Mohammed R. Shams, Ali Mafakheri Renkli Dilekler Uçurtması 3-6 yaş
Kambiz Kakavand, R.Manuchehri Uçan Balık 3-6 yaş
Allan Peterkin Uçup Giden Battaniye 3-6 yaş
Carl Johan Forssen Uyumak İsteyen Tavşan 3-6 yaş
Gemma Merino Ağaca Tırmanan İnek 3-6 yaş
Fiona Woodcock Bahar Bir Değişim Hikayesi 3-6 yaş
Claire Freedman Biz Bir Aileyiz 3-6 yaş
Sue Hendra, Paul Linnet Bonbon Firarda 3-6 yaş
David Bedford , Mandy Stanley Bubu ile Mimi Yüzen Kütüphane 3-6 yaş
Claire Freedman Büyükannem ve Büyükbabamla Bir Gün 3-6 yaş
Caryl Hart, Ed Eaves Dikkat Bu Müzede Kutup Ayısı Var 3-6 yaş
Elli Woollard, Benji Davies Ejderha ve Leziz Şovalye 3-6 yaş
Anna Kemp Gergedanlar Krep Yemez 3-6 yaş
Fiona Summers , Linda Sarah Gökyüzündeki Gizli Bahçe 3-6 yaş
Claire Freedman Kayıp Köpek Üzüm 3-6 yaş
Gemma Merino Kırpılmayı Sevmeyen Koyun 3-6 yaş
Claire Freedman , Jane Massey Meli'nin Çılgın Saçları 3-6 yaş
Sue Hendra Pasta 3-6 yaş
David Bedford & Mandy Stanley Roko Püfleyen Küçük Dinozor 3-6 yaş
Gemma Merino Suyu Sevmeyen Krokodil 3-6 yaş
Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Hastalanınca 3-6 yaş
Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Teşekkür Ediyor 3-6 yaş
Karma Wilson- Jane Chapman Tombik Ayı Serisi-Tombik Ayı Uyuyunca 3-6 yaş
Kolektif Tombik Ayı Uyuyamıyor 3-6 yaş
Frann Preston-Gannon Bir Lemurdan Nasıl Kurtulursun? 3-6 yaş
Aytül Akal Ne Boyayalım? - Ormanda Oyun Serisi 2 3-6 yaş
Aytül Akal Ne Oynayalım? - Ormanda Oyun Serisi 1 3-6 yaş
Rabia Karzan Subhanallah Allah'ım 3-6 yaş
Jochen Till Senin İçin Buradayım 3-6 yaş
Francesca Sanna Arkadaşım Korku 3-6 yaş
Zeynep Sevde Uyuyamayan Koala 3-6 yaş
Kolektif Ben Bir Çiftçiyim 3-6 yaş
Sam Mcbratney Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum? 3-6 yaş
Alberto Pellai , Barbara Tamborini Her Şeyi İsterim, Kral Benim! 3-6 yaş
Alberto Pellai , Barbara Tamborini Kendi Yatağımda Uyumayacağım! 3-6 yaş
Alberto Pellai , Barbara Tamborini Kurallardan Nefret Ediyorum 3-6 yaş
Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal Sana Kek Yaptım 3-6 yaş
Heidi Howart Babam Neden Burada Değil 3-6 yaş
Anna Milbourne Bebekler Nereden Gelir 3-6 yaş
Heidi Howart Beni Mutlu Eden Ne? 3-6 yaş
Berta Garcia Sabates/ Armelle Modere Benim Küçük Kardeşim 3-6 yaş
Suzanne Slade Bir Kral Kelebeğinin Yolculuğu 3-6 yaş
Anna Milbourne Bir Milyon Ne Kadar Büyük? 3-6 yaş
Aleix Cabrera/ Armelle Modere Çevremize Özen Göstermek 3-6 yaş
Anna Milbourne Çiftlikte 3-6 ya
Anna Milbourne Deniz Kıyısında 3-6 yaş
Anna Milbourne Deniz Ne Kadar Derin? 3-6 yaş
Anna Milbourne Denizin Altında 3-6 yaş
Anne Civardi Diş Hekiminde 3-6 yaş
Nicki Palin, Dr. Mike Goldsmith Gezegenimiz Dünya 3-6 yaş
Anna Milbourne- Serena Righetti Gökyüzü Ne Kadar Yüksek 3-6 yaş
Anna Milbourne Güneşli Bir Gün 3-6 yaş
Alison Formento Haydi Sayalım Ağaçlar 3-6 yaş
Alison Formento Haydi Sayalım Arılar 3-6 yaş
Alison Formento Haydi Sayalım Denizler 3-6 yaş
Joan Holub Haydi Sayalım Elmalar 3-6 yaş
Cristina Falcon Maldonado / Josep Maria Cardona Hep Beraber Olmak Güzel 3-6 yaş
Kim Su Hyeon , Jo Eun Hwa İlk Adımlar Arılar Ne Görür? 3-6 yaş
Eom Mi-Rang İlk Adımlar Ayıcık Baskı Yapıyor 3-6 yaş
Kim Ji Wu İlk Adımlar Baharın Peşinde 3-6 yaş
Kim Cecil İlk Adımlar Bir Küçük Fasulye 3-6 yaş
Eom Mi-Rang İlk Adımlar Çantada Ne Var? 3-6 yaş
Kim Su Hyeon İlk Adımlar İşte Burada 3-6 yaş
Eom Mi-Rang İlk Adımlar Kutuda Na Var? 3-6 yaş
Jeong Jin Ee İlk Adımlar Pastel Yol 3-6 yaş
Kim Cecil İlk Adımlar Uyuyamıyorum 3-6 yaş
Kim Cecil İlk Adımlar Üç Ayı 3-6 yaş
Anna Milbourne Karlı Bir Gün 3-6 yaş
Anna Milbourne & Cathy Shimmen Kelebek 3-6 yaş
Cristina Falcon Maldonado / Josep Maria Cardona Kendim Olmaktan Mutluyum 3-6 yaş
Bridget Fitzgerald Muhteşem Atlar 3-6 yaş
Bridget Fitzgerald Muhteşem Köpekbalıkları 3-6 yaş
Bridget Fitzgerald Muhteşem Yavru Hayvanlar 3-6 yaş
Anna Milbourne Rüzgarlı Bir Gün 3-6 yaş
Laura Purdie Salas Su Dedikleri Var Ya 3-6 yaş
Peter Carnavas Şehirdeki Son Ağaç 3-6 yaş
Laura Purdie Salas Taş Dedikleri Var Ya 3-6 yaş
Anne Civardi , Stephen Cartwright Uçakta 3-6 yaş
Anna Milbourne Yağmurlu Bir Gün 3-6 yaş
Laura Purdie Salas Yaprak Dedikleri Var Ya 3-6 yaş
Heidi Howart Yaşlı Ayılar Ağaca Tırmanamaz 3-6 yaş
Anne Civardi , Stephen Cartwright Yeni Evde 3-6 yaş
Anna Milbourne Yer Altında 3-6 yaş
Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kamp 3-6 yaş
Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kar Fırtınası 3-6 yaş
Kolektif Çiftlik Öyküleri - Kayıp Sürü 3-6 yaş
Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Kırda Piknik 3-6 yaş
Kolektif Çiftlik Öyküleri - Tarçın'In Tren Yolculuğu 3-6 yaş
Heather Amery Çiftlik Öyküleri - Traktör Macerası 3-6 yaş
Heather Amery - Stephen Cartwright Çiftlik Öyküleri-Buharlı Tren 3-6 yaş
Melanie Joyce, Mark Chambers Dedektif Can 3-6 yaş
Liane Schneider Elif Alışverişe Gidiyor 3-6 yaş
Liane Schneider Elif Doktora Gidiyor 3-6 yaş
Liane Schneider Elif Hastalandı 3-6 yaş
Kolektif İlk Resimli Sözlüğüm 3-6 yaş
Feridun Oral Kırmızı Kanatlı Baykuş 3-6 yaş
Catherine Rayner Koca Roni 3-6 yaş
Melanie Joyce Minik Ayı Denize Gidiyor 3-6 yaş
Ruth Martin Minik Kaşifler / Yollarda 3-6 yaş
Michael Engler Pamuk ile Topak Arkadaşım Nerede? 3-6 yaş
Duncan Beedie Utangaç Ayı Monti 3-6 yaş
Sam Usher Yağmur 3-6 yaş
Dilara Kavaklıoğlu Biri Annemi Durdursun! 3-6 yaş
Richard Byrne Bu Kitap Benim Köpeğimi Yedi 3-6 yaş
Emily Winfield Martin Harika Şeyler Yaşayacaksın 3-6 yaş
David Melling Üzülme Sarıl Can 3-6 yaş
Susanna Isern Bir Dostluk Masalı 3-6 yaş
Çiğdem Gündeş Kırmızı Ayakkabı 3-6 yaş
Buket Kılıç Kedim Pazartesi 3-6 yaş
Buket Kılıç Kedim Pazartesi 3-6 yaş
Ayla Çınaroğlu / Ayşe Çınaroğlu Üç Kuzucuk Büyük Şenlik Günü 3-6 yaş
Ayla Çınaroğlu Veli'nin Kurabiyesi 3-6 yaş
Coralie Saudo/ Kris Di Giacomo Babam Uyumak Bilmiyor 3-6 yaş
Susanna Isern , Marco Soma Yediuyur Nerede Uyur? 3-6 yaş
Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Vedüd Allah 3-6 yaş
Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Vedüd Allah 3-6 yaş
Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Basir Allah 3-6 yaş
Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Kuddüs Allah 3-6 yaş
Özkan Öze Allah'ın Güzel İsimleri Rezzak Allah 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 1 Enes' in Bir Sırrı 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 2 Güzel Bir Koku 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 3 Zeyd' in Uyku Duası 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 4 Umeyr' in Yavru Kuşu 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 5 Ağaca Taş Atan Çocuk 3-6 yaş
Özkan Öze Küçük Sahabiler - 6 Enes' in Görevi 3-6 yaş
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Sara Şahinkanat Annemin Çantası 3-6 yaş
Bilgin Adalı Arkadaşım Papi 3-6 yaş
Michael Engler Bay Tavşan'ın Bir Fikri Var 3-6 yaş
Feridun Oral Beklenmedik Misafir 3-6 yaş
Feridun Oral Bu Kış Kimse Üşümeyecek 3-6 yaş
Kerstin Schoene Canım Arkadaşlarım 3-6 yaş
Feridun Oral Dedemin Hayal Defteri 3-6 yaş
Doğan Gündüz - Elif Yemenici En Sevdiğim Oyuncak 3-6 yaş
Feridun Oral Farklı Ama Aynı 3-6 yaş
James Mayhew Katie ve Ayçiçekleri 3-6 yaş
Feridun Oral Kırmızı Elma 3-6 yaş
Celine Lamour-Crochet Küçük Hasır Şapka 3-6 yaş
Feridun Oral Meyveleri Kim Yemiş? 3-6 yaş
Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 14 Yavru Kanaryalar 3-6 yaş
Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 16 Kumdan Kale 3-6 yaş
Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 19 Balon Macerası 3-6 yaş
Erika Bartos Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk 26 Gece Misafiri 3-6 yaş
Filiz Özdem Umudunu Yitirmeyen Sığırcık 3-6 yaş
Sara Şahinkanat-Feridun Oral Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Ambulans Doktoru 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Arıcı 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Astronot 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Fırıncı 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Kamyon Şoförü 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Motosikletli Polis 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Otobüs Şoförü 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Pilot 3-6 yaş
Ralf Butschkow Arkadaşım Temizlik İşçisi 3-6 yaş
Aurore Gauthier Arthur ve Mila ile Çevreyi Keşfetsek 3-6 yaş
Lydie Barusseau Arthur ve Mila ile Her Şeyi Kendi Başımıza Yapsak 3-6 yaş
Aurore Gauthier Arthur ve Mila ile Konuşarak Anlaşsak 3-6 yaş
Lydie Barusseau Arthur ve Mila ile Ortalığı Toplasak 3-6 yaş
Kolektif Ben Bir Bilim İnsanıyım 3-6 yaşKolektif Ben Bir Doktorum 3-6 yaş
Kolektif Ben Bir İnşaat İşçisiyim 3-6 yaşKolektif Ben Bir İtfaiyeciyim 3-6 yaş
Kolektif Ben Bir Öğretmenim 3-6 yaş
Kolektif Ben Bir Pilotum 3-6 yaş
Lider Hepgenç Göbeklitepe Oyun Parkı 3-6 yaş
Tülin Kozikoğlu Harika Bir Uçurtma 3-6 yaş
Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Hiç Suçiçeği Çıkardınız mı? 3-6 yaş
Lider Hepgenç Kapadokya Eğlence Diyarı 3-6 yaş
Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Köpeğimi Arıyorum Gören Var mı? 3-6 yaş
Kolektif Kuzucuğa Yün Palto - Momo ile Mimi 3-6 yaş
Michelle Robinson Mamut Yıkama Rehberi 3-6 yaş
Hasan Çakır - Dilek Yılmaz Meyvesiz Ağaç 3-6 yaş
Eric Carle Minik Tohum 3-6 yaş
Rabia Nazik Yüksel Öfke Kuşları Orkestrası 3-6 yaş
Christine Beigel Paylaşabiliriz - Momo İle Mimi 3-6 yaş
Kolektif Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum - Bergamot Uyuyor Mu? 3-6 yaş
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