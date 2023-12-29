Çocukları unutkan olan anne babaların dikkatine...

Kaynak: Haber Merkezi
Çocukları unutkan olan anne babaların dikkatine...
Çocuklar kimi zaman unutkanlık yaşayabilir. Peki bunun altında yatan neden nedir? İşte yanıtı...

Çocuklar bazen unutur. Böyle zamanlarda hemen anne babaların devreye girmesi gerekir. Zira bir nedeni vardır...

Bir bilginin hatırlanmaması, ya da bazı araç gereçlerin olması gereken yerlerin dışında unutulması bir çok çocuğun yaşadığı bir durumdur.

Çocuklarda PKU hastalığı varsa unutkanlık yaşanabilir. PKU yani fenilketonüri, anne babadan çocuğa geçen genetik bir hastalık. Bu hastalıkla mücadele eden çocukların yememesi gerekenler vardır ve onlar şunlardır:

Süt ve süt ürünleri,
Et ve et ürünleri,
Hayvansal gıdalar,
Kuru yemişler,
Kuru baklagiller,
Makarna.

Yeterince proetin almayan çocuklar genellikle unutkan olurlar. Bu durum çocuklarda dikkat eksikliğine yol açar, çocuk öğrenme güçlüğü çeker. Bu durumda bazı örnekler olumlu yönde anne babaların işlerine yarayabilir.

Sözgelimi ; çocuğunuz ilkokulda okuyorsa okuma yazmasını geç öğrendiyse şüphe duyulmalıdır. Bunun başlıca nedeni aile içindeki iletişimsizliktir. Anne babalar bu durumları pek fazla fark edemezler. İlgisiz ailelerde büyülen çocuklar unutkan olabilirler. Endişe ve kaygı ile büyüyen çocuklarda da unutkanlık baş gösterebilir. Sağlıksız beslenme de bir faktördür. Bu nedenle çocuklara abur cubur vermemek gerekir...

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