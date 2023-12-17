Unutkanlar bunları unutmayın

Kaynak: Haber Merkezi
Unutkanlar bunları unutmayın
İşte unutkanlığın önünü kesen besinler...

Unutkanlık artık sadece ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda görülen bir sorun. Çeşitli hastalıkların yanı sıra modern yaşamın getirdiği yoğun çalışma temposu, stres ve hatalı beslenme gibi olumsuz şartlar yüzünden unutkanlık artık her yaşta sık görülen bir sorun haline geldi.

Düzenli tüketimi ile beyni çalıştıracak gıdalar imdada yetişiyor. İşte unutkanlığı giderecek bu mucize gıdalardan öne çıkanlar:

Bir avuç üzüm: Özellikle kuru üzüm, zihni kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor. Unutkanlığı yenmek için her gün bir avuç tüketebilirsiniz.

Ciğer: Beyin ve sinir hücrelerini geliştiriyor. Aynı zamanda unutkanlığa karşı da oldukça etkili.

Karanfil çayı: Karanfili bildiğimiz çay gibi demleyip tatlandırarak içtiğinizde, hafızayı güçlendiriyor ve zihni canlandırıp unutkanlığı geçiriyor.

Balık yiyin: Omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmek Alzheimer riskini azaltıyor. Unutkanlığın önüne geçmek için haftada en az 2 gün balık tüketmeye çalışın.

Kereviz: Kış sebzelerinin gözdesi kerevizin sinir yorgunluğunu ve unutkanlığı giderdiğini unutmayın.

3 adet ceviz: Ceviz, omega 3 yağ asidi açısından en zengin besinlerden biri. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günde 3 adet ceviz tüketmelisiniz.


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