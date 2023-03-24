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'Çocuklarımı cennete gönderdim' diyen baba tutuklandı

Kocaeli'de, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" diyerek şüpheleri üzerine çeken babanın evinde yapılan incelemelerde iki çocuğu ölü olarak bulunmuştu. Baba Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:58
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'Çocuklarımı cennete gönderdim' diyen baba tutuklandı

'Çocuklarımı cennete gönderdim' diyen baba tutuklandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurmuş, Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulununca kendisinden şüphelenilmişti. Babanın sürekli ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ dediği belirtilmişti.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Polis ekipleri, Murat Rüzgar’dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitmiş, Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre’yi yatakta hareketsiz bulmuştu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

GÖZALTINA ALINDI

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar’ı gözaltına aldı. Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.

EŞİYLE TARTIŞINCA ÇOCUKLARI ALIP, ANNESİNİN EVİNE GETİRMİŞ

Murat Rüzgar’ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya’da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.

Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)

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