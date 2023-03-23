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'Cennete gönderdim' dediği çocuklar ölü bulundu

Kocaeli'nde polisin kimlik kontrolünde "çocuklarımı cennete gönderdim" diyen bir kişinin evinde yapılan kontrollerde 2 çocuğunun cansız bedenlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:03
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Kocaeli'nde cennete gönderdim dediği çocukları evde ölü bulundu

'Cennete gönderdim' dediği çocuklar ölü bulundu
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Kocaeli’deki Körfez ilçesinde kimlik kontrolüne takılan bir kişi ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ dedi. Bu ifadeleri dikkat çeken baba M. R.'nin evine giden polis ekiplerinin, Yağmur (13) ve Emre R.’yi (10) cansız halde bulduğu ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen anne M. R. gözaltına alındı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, M. R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada M. R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı.

Bu sözlerden şüphelenen polis ekipleri, M. R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde M. R.'nin çocukları Yağmur ve Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M. R., polis tarafından gözaltına alındı.

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

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