Çocukların drone'a verdikleri tepki güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Çocukların drone'a verdikleri tepki güldürdü
Köyde yaşayan çocuklar, ilk defa gördükleri bir drone karşısında telaşlanıp koşmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan o görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Köyde yaşayan ve ilk defa drone gören çocukların verdiği komik tepki izleyenleri güldürdü. Kendilerine yaklaşan drone'u fark eden çocuklar, büyük bir endişe yaşadı. Bilinmeyen bir cismin havada süzülerek kendilerine doğru gelmesiyle birlikte korkan çocuklar, aniden kaçmaya başladı. Drone'un yaklaşmasıyla birlikte telaşlanan çocukların tepkisi izleyenleri güldürürken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

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