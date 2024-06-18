Çocukların gözü önünde eşini bıçaklayarak kurşunlayan koca tutuklandı

Kaynak: İHA
Çocukların gözü önünde eşini bıçaklayarak kurşunlayan koca tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir adam, çocuklarının gözü önünde boşanma sürecindeki eşini bıçaklayıp kurşun yağdırdıktan sonra tutuklandı.

Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet S.B. adlı şahıs, bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile buluştu.

Ancak buluşma anında bilinmeyen bir sebeple Mehmet S.B., eşi Nurcan B'yi bıçaklayıp ardından 5 el ateş etti.

Ardından kaçan şüpheli, Nurcan B'nin kuzeni Alaatin B'nin evine gitti ve ona da ateş etti. Daha sonra başka bir adrese giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B'nin evini kurşunladı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan koca bir camide saklanırken polis tarafından yakalandı.

Şüpheli, bugün mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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