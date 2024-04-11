Çocukların tartışmasına aileler karıştı! Ölü ve yaralılar var...

Kaynak: DHA
Çocukların tartışmasına aileler karıştı! Ölü ve yaralılar var...
Gaziantep’te yaşanan üzücü bir olayda, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan bir tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Bu çatışmada, bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 21 yaşındaki Hannan Şahin hayatını kaybetti ve biri ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Çocuklar arasındaki gerginlik, aile bireylerinin de karışmasıyla büyüyerek tartışmaya ve ardından kavgaya yol açtı. Kavgada, henüz kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen bıçak darbeleriyle yaralanan Hannan Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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