Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında, bir grup çocuk tehlikeye aldırış etmeden caddeden geçen kamyonun arkasında yolculuk yaptı.
Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu.
Başka bir sürücü tarafından anbean kaydedilen çocukların tehlikeli yolcuğu, çevredeki vatandaşları korkuttu.
Görüntülerde, üç çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor.