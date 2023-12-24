Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Sancaktepe'de bir grup çocuğun bir kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuğu anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında, bir grup çocuk tehlikeye aldırış etmeden caddeden geçen kamyonun arkasında yolculuk yaptı.

Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu.

Başka bir sürücü tarafından anbean kaydedilen çocukların tehlikeli yolcuğu, çevredeki vatandaşları korkuttu.

Görüntülerde, üç çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor.

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