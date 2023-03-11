﻿Çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı  

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Sabuni Mahallesi Lari Cami Sokak'ta karşılaşan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen S.A., O.Y.’yi sol koltuk altından bıçakladı.

Bıçaklanan adamın yanında bulunan iki çocuğu ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan S.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan korku dolu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan iki kişinin tartıştığı, ardından kavga ettiği görülüyor.

Darbedilen şahsın yanındaki bıçağı birkaç kez diğer şahsa savurduğu ve yaraladığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. Bıçaklanan şahsın yanında bulunan iki çocuğun kavganın ortasında kaldığı, korkan bir çocuğun motosikletin arkasına saklandığı görülüyor.