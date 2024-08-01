Çocukluk çağı aşılarla ilgili hayat kurtaran öneriler

Çocukluk çağı aşıları, çocukların sağlığını korumanın en etkili yollarından biri olmasıyla biliniyor.

Aşılarla ilgili birçok yanlış bilgi, aşı karşıtlığına neden olmakta. Ancak bilimsel çalışmalar, aşıların güvenli ve etkili olduğunu göstermekte.

Aşıların otizm gibi hastalıklara neden olduğuna dair iddiaların hiçbir bilimsel temeli olmadığı vurgulanmakta.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, çocukluk çağı aşılarının ihmale gelmeyeceğini vurgulayarak şunları belirtti:

"Aşılar, çocukları ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hastalıklardan korur"

Dr. Matben, aşıların sadece bireysel değil, toplumsal sağlık için de kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Aydın ise, çocukluk çağı aşılarının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, "Aşılar, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlar. Ayrıca, toplumda 'sürü bağışıklığı' oluşturarak, aşılanamayan bireyleri de korur" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, bir çalışmada, çocukluk çağı aşılarının kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi hastalıkların yayılmasını önemli ölçüde azalttığı gösterildi.

Ayrıca, başka bir araştırma, aşıların çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirdiğini ortaya koydu.

Çocukluk çağı aşıları, belirli bir takvime göre uygulanmalıdır. Bu takvim, çocuğun yaşına ve sağlık durumuna göre düzenlenir. Örneğin, doğumdan itibaren Hepatit B aşısı yapılırken, 2-4 ay arası DTaP, IPV ve Hib aşıları uygulanır. 12-23 ay arası ise MMR ve suçiçeği aşıları yapılır.

Çocukluk çağı aşıları, çocukların sağlığını korumanın yanı sıra, toplum sağlığını da güvence altına alır.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını aşı takvimine uygun olarak aşılatmalarını ve aşıların önemini kavramalarını tavsiye etti.

Aşılar, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur ve hayat kurtarır.