Çoğunluk CHP’ye geçti. Ensar ve TÜGVA’nın protokolü iptal edildi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde meclis çoğunluğunu kazandığı İzmit Belediyesi’nde 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında toplanırken, 34 gündem maddesi hakkında karar verildi.

Önceki dönemlerde AKP’li yönetim tarafından Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu ile ilgili protokolün görüşüldüğü toplantıda, sayıştay raporları ve mahkeme kararı ile usulsüz olduğu belirlenen protokol, oy çokluğu ile iptal edildi.

Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk, 25 yıllığına iş birliği adı altında tahsis edilen yurdun, kime verilirse verilsin yanlış olduğunu belirterek, “25 yılda ‘dost’ olanlar terör örgütüne dönüşüyor. Baştan beri etik değildi. Gelin bunu belediyenin güvencesine verelim istiyoruz. AK Parti bağış yapacaksa bunu babalarının malıyla yapmaları gerekir” diye konuştu.

“BU TAHSİS HUKUKSUZ VE YANLIŞTIR”

Madde ilişkin açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, söz konusu maddeyi komisyona göndermeyeceklerini belirterek, Sayıştay Raporu ve mahkeme kararı olduğunu ve bu tahsisin hukuksuz ve yanlış olduğunu vurguladı. Belediye meclisinden alınan karar nedeni ile bu tahsis yapıldığı için belediye meclisinin kararı ile yapılabileceğini ifade eden Hürriyet, komisyonluk bir kararın kalmadığını ve gerekçeli kararın da kendilerine gönderildiğini hatırlattı.

Hürriyet, konuşmasının devamında, “Orada barınma hakkından faydalanan öğrenciler var. Belediye olarak işletmeye devam edeceğiz. Öğrencilerin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimizdedir” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDİLMEDEN BELEDİYE ELİYLE HİZMET VERİLECEKTİR”

Aynı hizmeti belediyenin bünyesinde verilmeye devam edileceğini açıklayan Hürriyet, arazinin devlet tarafından verilmiş olduğunu ve yapımının belediye tarafından yapıldığını belirtti. Hürriyet, söz konusu binanın 25 yıllığına bir vakıfa tahsis edilemeyeceğini belirterek, Vakfın buradan para kazandığını ve Belediye bütçesi ile yapılmış yerden öğrencilerin vakfa para verdiğini vurguladı.

Devletin asli görevinin yurdu kendi himayesinde işletmek olduğunu belirten Hürriyet, “Belediye eliyle işletmek için yurdu alıyoruz. Öğrencileri mağdur edilmeden belediye eliyle hizmet verilecektir. Üstelik biz ücretsiz hizmet vereceğiz. Öğrenciler para da ödemeyecek. İzmitlinin hakkını İzmitliye vermek için uğraşıyoruz” dedi.

AKP VE MHP ÇEKİMSER KALDI

Oylamaya sunulan protokol CHP oylarıyla kabul edilirken, AKP ve MHP’li üyeler çekimser oy kullandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri çerçevesinde önceki dönemlerde Ensar Vakfı’nın kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili protokol de iptal edildi. Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.