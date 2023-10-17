Coinbase vurgunda 6 kişi tutuklandı. Aslını taklit ederek milyon dolarlık vurgun yapmışlardı

Kripto Para Borsası Coinbase’i taklit ederek milyon dolarlık vurgun yapan 22 kişiden 6’sı tutuklandı.

KAYNAK: AA
Coinbase vurgunda 6 kişi tutuklandı. Aslını taklit ederek milyon dolarlık vurgun yapmışlardı

Ankara merkezli 10 ilde, “Coinbase” isimli kripto para borsasını taklit ederek oluşturulan sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca “Coinbase” isimli yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturdukları sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla mağdurları yüklü miktarda dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 16’sı adli kontrolle serbest bırakıldı, 6’sı tutuklanma talebiyle Ankara Batı 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Şüpheliler S.G.U, E.K, F.Ç, B.S, M.S. ile O.Ş. “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 9’u “güvence bedeli” ödeme, 7’si “karakola imza verme” adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Coinbase" isimli yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturdukları sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla mağdurları yüklü miktarda dolandırdıkları ve suçlardan elde edilen paraları sanal paralar üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ'da 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin işlem yaptığı kripto cüzdanlar bloke edilerek haksız menfaate konu bakiyelerine el konulmuş, ilk etapta mağdurların kripto hesaplardaki yaklaşık 1,8 milyon dolarlık zararlarının giderildiği belirtilmişti.

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